【本港樓市】仲量聯行：中環商廈租金續踞全球首位，內地拉近差距

《經濟通通訊社７日專訊》全球地產顧問仲量聯行發表高檔寫字樓追蹤指數顯示，截至今年

首季，香港中環仍是全球最貴的寫字樓市場，但中國城市的寫字樓租金顯著上升，雙方的租金差

距已有所收窄。此外，新加坡也由去年排名全球的第１６位升至今年首季的第１４位。

指數追蹤全球６５個城市的７６個主要寫字樓市場最高質素寫字樓的租金走勢，其中香港中

環連續五年高鋸全球最高。今年首季，中環每年租賃成本（包括租金、稅項及服務費）達每平方

呎３４０美元（每月平均每平方呎２２１港元），紐約市中心以每年每平方呎２１２美元位列第

二位。

北京金融街的排名則由去年的第四位，升至今年與倫敦西區並列第三位。北京金融街租賃成

本由去年第三季的每年每平方呎１８９美元上升至今年首季的１９５美元，升幅達３﹒２％，超

過香港中環錄得的０﹒６％。

不過，深圳是唯一指數涵蓋的內地城市錄得排名下跌，由去年第七位（每年每平方呎１５５

美元）跌至第十三位（每年每平方呎１１９美元）。

仲量聯行九龍商業部主管鄧思勤表示，最新高檔寫字樓租金追蹤指數顯示，雖然中環租金增

長相對緩慢，但九龍東在全球最貴高檔寫字樓排名中已由第３１位躍升兩位至第２９位，區內租

賃成本亦於六個月內錄得３﹒６％的升幅。這顯示市場對中環以外的高檔寫字樓需求持續增長，

遷離核心商業區仍是香港寫字樓市場的一大趨勢。



全球十大最貴寫字樓市場：



國家╱地區 市場 每年總租賃成本

（美元╱每平方呎）

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１﹒ 中國香港 香港中環 ３４０

２﹒ 美國 紐約中城區 ２１２

３﹒ 中國內地 北京金融街 １９５

３﹒ 英國 倫敦西區 １９５

５﹒ 美國 紐約中城南區 １８２

６﹒ 北京 中央商務區 １５９

７﹒ 美國 矽谷 １５８

８﹒ 日本 東京丸之內 １５７

９﹒ 印度 德里康樂廣場 １４８

（Ｃｏｎｎａｕｇｈｔ Ｐｌａｃｅ）

１０﹒中國內地 上海浦東區 １３３

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（ｂｉ）

