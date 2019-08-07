《經濟通通訊社７日專訊》永嘉集團（０３３２２）發盈警，預期截至今年６月底止六個月
，儘管集團持續經營業務的收益將增加２１％，但中期純利將按年減少約６０％，主要由於缺少
於去年錄得的出售一間附屬公司產生的大額收益１﹒０４億元，而今年出售另一附屬公司的收益
約為１９００萬元。（ｓｋ）
07/08/2019 18:08
【企業盈警】永嘉集團料中期純利將按年減少約六成
《經濟通通訊社７日專訊》永嘉集團（０３３２２）發盈警，預期截至今年６月底止六個月
，儘管集團持續經營業務的收益將增加２１％，但中期純利將按年減少約６０％，主要由於缺少
於去年錄得的出售一間附屬公司產生的大額收益１﹒０４億元，而今年出售另一附屬公司的收益
約為１９００萬元。（ｓｋ）
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