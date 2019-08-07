【企業盈喜】天瑞汽車內飾料中期淨溢利將大幅增加最少７０％

《經濟通通訊社７日專訊》天瑞汽車內飾（０６１６２）發盈喜，預期截至今年６月底止六

個月，集團之淨溢利將大幅增加最少７０％。

集團指，淨溢利增加，主要由於客戶對重型卡車裝飾零部件的需求有所增加；去年同期錄得

外匯虧損淨額約２８０萬元人民幣，而今年將產生匯兌收益淨額；以及確認為其他收入的政府補

助增加。（ｓｋ）

