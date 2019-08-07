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07/08/2019 18:25

【企業盈警】中國數碼信息料中期盈轉虧，錄二百萬至四百萬元虧損

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國數碼信息（００２５０）發盈警，預期截至今年６月底止中
期將盈轉虧，錄得約２００萬至４００萬元虧損。
　　公司指，去年錄得３﹒９３億元溢利，主要由於集團完成處置數碼慧谷９２﹒３６％股權所
產生的一次性收益。（ｓｋ）

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