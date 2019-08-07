【企業盈警】中國數碼信息料中期盈轉虧，錄二百萬至四百萬元虧損

《經濟通通訊社７日專訊》中國數碼信息（００２５０）發盈警，預期截至今年６月底止中

期將盈轉虧，錄得約２００萬至４００萬元虧損。

公司指，去年錄得３﹒９３億元溢利，主要由於集團完成處置數碼慧谷９２﹒３６％股權所

產生的一次性收益。（ｓｋ）

