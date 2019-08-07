《經濟通通訊社７日專訊》中國數碼信息（００２５０）發盈警，預期截至今年６月底止中
期將盈轉虧，錄得約２００萬至４００萬元虧損。
公司指，去年錄得３﹒９３億元溢利，主要由於集團完成處置數碼慧谷９２﹒３６％股權所
產生的一次性收益。（ｓｋ）
07/08/2019 18:25
【企業盈警】中國數碼信息料中期盈轉虧，錄二百萬至四百萬元虧損
《經濟通通訊社７日專訊》中國數碼信息（００２５０）發盈警，預期截至今年６月底止中
期將盈轉虧，錄得約２００萬至４００萬元虧損。
公司指，去年錄得３﹒９３億元溢利，主要由於集團完成處置數碼慧谷９２﹒３６％股權所
產生的一次性收益。（ｓｋ）
|生財有道07/08/2019
《開市Good Morning》林家亨：料人幣貶值少於6%
|中國故事07/08/2019
增長未見頂 立訊精密精益求精
|生財有道07/08/2019
賣資產救亡 保利協鑫重見光明
|剖析天下07/08/2019
貿易戰風煙四起 美減息部署亂上加亂
|剖析天下07/08/2019
巴西經濟 晴天將至？
|國際動態07/08/2019
500大富豪財富縮水 亞馬遜貝索斯失268億
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰