《小傳日記》摩笛再吹奏，魚缸無力彈！

《小傳日記》噚晚（６號）花旗國道指踢高３１１點重上２６０００關。至於香江魚缸已經

連續撻低咗五日啦，「孖屐」憧憬會出現明顯反彈，不過今日（７日）人仔就繼續急劈，中間價

又跌３１３點子，亦都係連續撻低咗五日，不過魚缸又反常地只係牛皮，今朝高開１點，之後最

多曾經踢高４３點至２６０１９，重上二萬六關，可惜之後都係轉勢撻低，曾經低見２５７３８

插２３８點。大摩出報告睇淡香江企業嘅盈利同估值，將２０２０年６月恆指基本目標由

２８０００點下調近１３巴仙到２４４００點，最熊見１７６３０點。不過魚缸跌幅反而跟隨Ａ

場收窄，魚缸最後埋單都要輕微踢高２０點，收報２５９９７點，未能同道指攜手上返

２６０００關。主板成交８００﹒９５億銀減少近三成半。國貨指數收報９９９３點，跌１８點

，失萬點關。

Ａ場輕微縮水，上證收報２７６８點，跣低８點。深證收報８８１４點，縮水４４點或半巴

仙，兩缸成交有３７６４億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）畀摩通降「他屐」逾半成，維持中性評級，昨日開始

回購，全日仍跌１毫子，報６０﹒２銀。生發發（００３８８）獲中金維持「他屐」３４６銀同

跑贏大市評級，全日輕微踢高近１巴仙，報２４６﹒６銀。有傳ＱＱ（００７００）想入股環球

音樂最多兩成，今日踢高近半巴仙，報３３８﹒６銀。中移動（００９４１）跟住魚缸仆低近

１巴仙，報６３﹒１５銀。ＡＩＡ（０１２９９）蜈蚣彈近２巴仙，報７６﹒８銀。

中電（００００２）放榜後，畀花旗升評級到「掃貨」，同時輕微升「他屐」到９３銀，最

終全日鏟高逾３巴仙，報８５﹒１銀，係全日表現最好藍戰士。新奧能源（０２６８８）就拗腰

踢高近２巴仙，報８２﹒３銀，係全日表現最好國貨佬。



＊花旗見憂慮磚頭佬流淚，國貨磚頭強續有缸友靠＊



呢幾日缸友都遠離磚頭佬，搞到磚頭佬個個股價都縮哂水。大行花旗哩個時候無安慰不特止

，仲插多一刀，話７到８月海港城同時代廣場都會好難捱，皆因佢哋嘅零售銷售或者會出現雙位

數嘅按年跌幅，所以將九置（０１９９７）每股盈利預測調低，九置受唔住打擊，埋單跌逾

１巴仙，報４５﹒２銀。新地（０００１６）軟腳逾１巴仙，報１１１﹒８銀。新世界

（０００１７）仆低近３巴仙，報９﹒６３銀，為全日表現最差藍戰士。恆隆（００１０１）彈

不足半巴仙，報１８﹒１６銀。長實（０１１１３）踢高逾１巴仙，報５３﹒４銀。

另一間大行中金就話考慮到行業基本面同地產調控政策平穩，龍頭房企銷售、盈利都穩健增

長，而且板塊估值偏低，提示缸友要捉緊磚頭佬嘅中期配置價值。國貨磚頭佬今日就同香江磚頭

佬割席，個個都出人頭地，中海外（００６８８）跳起近２巴仙，報２５﹒１５銀。融創

（０１９１８）起飛近２巴仙，報３２﹒６銀。華潤置地（０１１０９）彈高一格，報３０﹒８

銀。碧桂園（０２００７）同雅居樂（０３３８３）齊齊跳高近２巴仙，分別報９﹒８７銀同９

﹒３５銀。



＊無懼人仔跌食品佬唔怯，銷售數字差比亞迪跌價＊



人仔呢期因為貿易戰關係跌穿七算，國貨佬肯定好心酸，點知劇情峰迴路轉，各大行為尋求

避險都追入中資食品佬頂頂佢，蒙牛（０２３１９）今日股價靚仔撐起個市，收漲逾３巴仙，報

３０﹒５銀。康師傅（００３２２）跟升近３巴仙，報１１﹒４６銀。統一（００２２０）逆跌

近２巴仙，報８﹒７５銀。維他奶（００３４５）續有人飲，踢高近３巴仙，報３５﹒９銀。青

啤（００１６８）微升逾半巴仙，報４３﹒５５銀。

車仔近日都係浮浮沉沉，其中比亞迪（０１２１１）公布７月份汽車銷售量，按年下跌一成

六，搞到今日班車仔都捱沽，比亞迪今日重見一年低位，收跌近５巴仙，報４２﹒９２銀，係全

日表現最差國貨佬。隔離街坊吉利（００１７５）跟跌逾２巴仙，報１０﹒８銀。華晨神州

（０１１１４）微跌逾１巴仙，報７﹒０１銀。廣汽（０２２３８）跪低逾１巴仙，報７﹒２１

銀。長汽（０２３３３）跌１逾巴仙，報４﹒７５銀。



＊招行被調查下跌無有怕？內險續低走國壽真難受＊



三家中資銀行因拒絕遵守有關違反北韓制裁調查嘅傳票，被花旗國法院裁定罪成，若銀行不

交出傳訊令狀所要求的文件，每日將被罰款５萬美金，當地上訴法院審理後維持原判，據報湯事

吋嘅包括招行（０３９６８）、交行（０３３２８）同浦發行（滬：６０００００），當中招行

跌近２巴仙，報３６﹒２５銀；交行（０３３２８）就跌逾半巴仙，報５﹒３７銀。

內險佬呢幾日表現悶局，可能大家都等緊佢地派成績，之前大家都出盈喜，可能真係要期待

下。平保（０２３１８）微挫不足半巴仙，報８８﹒２５銀。國壽（０２６２８）慘慘豬，跌近

近２巴仙，報１８﹒１６銀。新華保險（０２３２８）微漲不足半巴仙，報８﹒７１銀。太保（

０２６０１）升逾１巴仙，報３１﹒６銀。太平（００９６６）挫近１巴仙，報１９﹒１６銀。

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