《真知灼見－溫灼培》澳元技術走勢轉差

《真知灼見》美股道指昨晚（６日）回升３１１點或１﹒２１％，主因是美國國家經濟委員

會主任庫德洛在接受美國有線新聞ＣＮＢＣ訪問時指，總統特朗普仍然希望與中國達成貿易協議

。並指出，若談判有成果會取消新關稅。未知上述庫德洛的講話是想對中國釋出善意希望能與中

方盡快達成貿易協議，還是純粹見到過去數天美股跌幅顯著想撐美股而已。當然，我們也不能排

除特朗普是想找個下台階收回對中國餘下三千億貨品徵收關稅的承諾。始終，一旦徵收對美國消

費者以至經濟也會帶來龐大損害，這實在不合乎美國利益。而因應現今政局發展，從美元利率期

貨價格變化顯示，現市場對聯儲局９月減息０﹒２５％的看法基本上已是共識。而９月減後，對

聯儲局１２月再減０﹒２５％，市場預期也有５２％機會率。



回觀澳元匯價，自６月底的Ｇ２０中美峰會，美國總統特朗普宣布無限期暫緩對中國餘下

３０００億美元進口貨品徵關稅後，因應事情的轉變，筆者曾經也有再次看好澳元匯價走勢。而

期間澳元也曾高見接近７１美仙。可惜，上周五（２日）特朗普突然改變主意，並宣布將於下月

１日對中國餘下３０００億貨品徵１０％關稅。在這轉變下，筆者也不得不改變對澳元匯價看法

。



＊人幣匯價回落不利澳元＊



首先值得留意，也是最明顯，是自關稅消息公開後，每人民幣兌１美元匯價已迅速下跌，並

顯著跌破了７算的心理關位。人民幣匯價回落會削弱中國消費者的購買力，減少對澳洲貨品的吸

納能力。更甚者，人民幣作為區內主要貨幣，其下跌同使亞太區貨幣相繼回落，影響之下澳元亦

難獨善其身。



另外，中國再次大舉從巴西入口鐵礦石。根據巴西官方數字顯示，其７月份鐵礦石出口達至

３４３０萬噸，是過去９個月來最高出口水平。主要是自早前的礦場災難得以整頓後，當地礦場

已重新大舉投入生產。而因應這轉變，近期所見國際鐵礦石價格亦見有所下跌。澳洲以出口鐵礦

石為主，上述消息可視為另一不利澳元匯價因素。



本周，澳元已考驗了６７﹒５０美仙，這個自今年１月以來的低位。技術上，不排除澳元在

此水平或暫作整固。但如中美貿易關系進一步轉惡，或人民幣匯價跌，又或環球股市轉弱，提防

均有機會使澳元跌破６７﹒５０美仙這技術支持，並邁向６５﹒６０美仙的下一位置。相反，現

在澳元於７０美仙料會遇上龐大阻力。但話說回來，如中美貿易真能出現突破達成和解，屆時也

不能排除會驅使筆者再次看好澳元匯價。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

