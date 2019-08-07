【貿易開戰】信安：中美貿易爭議升級下，仍偏好主權債

《環富通基金頻道７日專訊》信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉表示，市場下一

步關注的，是美國貿易代表辦公室即將公布的最終正式產品清單。不過值得留意的是，相較於此

前受貿易戰波及的２５００億商品，本次關稅徵收產品中預計有超過六成是包括服飾、玩具等消

費性商品，關稅對美國消費者的影響可能比之前大。

結合此前中美兩國間貿易升級舉措，中國或有以下幾種反制措施的考慮：

首先是已經實施的農產品進口限制；其次最直接當然是對美國進口品加徵關稅。當前中國已

對美國１１００億美元產品徵稅５％至２５％，根據２０１８年美國對中國出口數據統計，尚餘

超過４５０億美元商品未被徵收關稅，不過由於中國進口美國商品相對於美國較小，加上今年上

半年中國進口美國商品按年下降近三成，中國在貿易方面的反制措施效果相對有限。

除貿易反制措施之外，中國亦可實行多項限制。早前中國宣布推出「不可靠實體清單」制度

，懲罰所謂「不遵守市場規則」的外國企業，接下來不排除會有更多美企遭到中國制裁與調查；

最後，稀土供應限制也是一項潛在措施，稀土是科技產品的關鍵原料，而中國目前控制全球

９０％的稀土產製，所以也是中美貿易戰的重要籌碼。



＊內地今年增長或貼近目標的下限６％＊



貿易戰再度升溫，對中國經濟影響相對大，今年整體ＧＤＰ有機會降至貼近今年增長目標的

下限６％。

暫時來看，中國有較大空間在貨幣政策層面採取寬鬆措施。尤其是貨幣政策方面，目前大型

銀行存款準備金１３﹒５％，１年期借貸利率４﹒３５％，即使多個新興市場先後減息，中國官

方利率亦未曾下調，人行有空間於年底前實施全面降準及減息。



＊人民幣下行壓力比向上的誘因大＊



離岸人民幣匯價周一（５日）已穿七，暫時看來，下行壓力仍比向上誘因大，適度貶值反映

國內經濟及貿易戰的不確定因素，人民幣適度貶值亦可抵銷部分貿易戰的影響，維持出口競爭力

。

官方取態確實較之前放鬆，但該行不認為中國正利用人民幣貶值作為其中一項反制措施，若

人民幣跌幅過度，人行仍存在很多逆周期手段，例如在港發行央票以抬高造空人民幣的成本等等

，但估計只要人民幣跌幅不過份，未導致資本顯著加快外流，中央暫時亦未必會出手。

即使是年初至今人民幣下跌超過３％，以實質有效匯率指數來衡量，人民幣依然被高估，在

２７隻主要貨幣當中，截至７月底，人民幣是環球第五貴的貨幣。

離岸人民幣匯價現已失守歷史低位，亦即技術上其實是「無底」，美元兌離岸人民幣暫時看

７﹒２，９月底前上升通道頂部位於７﹒４。



＊即使人行出手干預，亦只會防止人民幣過度貶值＊



理論上，被列為匯率操縱國的國家要在一年內採取適當政策糾正狀況，否則將可能面對其他

方面的制裁，包括企業融資、或在參與政府採購的限制，甚至影響貿易談判等等。但實際上，中

國已在面對一系列的懲罰性關稅，關稅範圍於９月還會進一步擴大，即使被列入操縱國亦未必會

令事情進一步惡化。

其次，正如剛才所說，特朗普宣布擴大關稅後這兩日，人民幣匯價最多貶值大約百分之

２﹒６％，貶值反映市場對於貿易戰對中國經濟影響的判斷，人行在極其只是沒有作出干預，而

不是操縱貨幣貶值。未來一段時間，即使人行出手干預，亦只會防止人民幣過度貶值。



＊美國經濟經濟現況與衰退仍有一段距離＊



即使在美國，現在的經濟情況面對貿易戰帶來的衝擊，相比２０１８年，現時的抵禦力較差

。但無可置疑，美國經濟比起其他主要國家仍相對穩健，通脹溫和，加上工資增長高於３％，能

夠支持家庭開支；隨著按揭利率下跌以及樓價升幅減慢，房屋市場活動應能加快今年經濟增長，

延續美國目前這個史上最長的擴張周期。

根據該行的美國經濟衰退模型，截至７月，在１９個衰退指標當中，有３個「亮燈」，包括

企業盈利、工業生產及孳息曲線的走勢，但比前兩個月時減少了３個。模型顯示，經濟現況與衰

退仍有一段距離。

因此，單從數據考量，尤其是就業或某些通脹數據，聯儲局其實無須大幅度減息，「保險性

減息」只是為應對經濟前景出現下行風險的保險措施。



＊料年底前聯儲局再減兩次息，減息勢削弱美元＊



不過，隨著貿易戰升溫，加大了聯儲局進一步下調利率的壓力。利率期貨顯示，９月減息一

至兩次的概率均顯著上升，該行相應上調對年內聯儲局減息的預期，年底前或要再減兩次息，９

月較大機會再減息２５點子。

美國減息力度加大或暫時阻礙美元的升勢；隨著美元吸引力下降，市場今年以來偏向選擇以

日圓避險；另外，考慮到環球主要央行都偏向寬鬆，及個別國家自身的問題，包括歐元、英鎊甚

至人民幣都偏弱，若美元過強對經濟亦無好處，不排除白宮會指示美國財政部沽售美元，抑制美

元向上。美匯短線要挑戰１００的難度較大，若失守９７﹒７的關口，或會下望９６的底線。



＊信安仍偏好主權債＊



該行沒有改變對第三季的市場看法，仍然輕微看好債市，至於股票看法則是中性。雖然有環

球央行從加息轉向減息，帶動環球金融狀況轉向寬鬆。的確，目前的環球金融狀況已升至

２０１８年初以來的高位，但仍存在有地緣政治因素帶來的影響；市場信心暫時未見恢復，從年

初截至７月底，已有近２９００億美元資金流入債市，超過１３００億美元資金流出股市，包括

已經纏繞市場一段時間的中美貿易戰及英國脫歐，都會繼續影響市場情緒及企業投資信心。

對於股市該行整體看法是中性，當中第三季輕微看好美股，亞洲、中港及日本中性，歐洲該

行輕微看淡。

反觀債市，暫時短線較具投資價值。隨著貿易戰深化，市場對於經濟判斷再度惡化，成熟市

場長債孳息急跌，其中美國１０年期債息曾跌至１﹒７厘以下，孳息曲線進一步倒掛，１０年期

和３個月期負息差再擴闊。

該行認為，雖然債券普遍估值偏高，負利率債券總額持續增加至１４萬億美元，比起去年這

個時候已多出一倍有多，但在全球央行鴿派的取態下，再考慮到不明朗因素比較多，資金持續流

向債市，即使是新興市場債券都有資金流入。

考慮到投資者的風險對沖需要，所有債券類別當中，該行仍偏好主權債，對於投資級別企業

債及高收益債，該行的看法是中性。（ｈｏ）

