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即市新聞

07/08/2019 11:20

【人仔破７】人行與在華出口外企開會：未來人民幣不會大幅貶值

　　《經濟通通訊社７日專訊》根據外電取得的聲明，人民銀行昨日（６日）在北京與部分在華
出口外企舉行會議，人行官員在會上向出口商表示，人民幣匯率將不會大幅度走貶，企業買賣美
元也將維持正常運作。聲明也指出，人行及國家外匯管理局將共同確保外匯監管政策的持續性及
穩定性，而人民幣匯率的雙向波動將是常態。消息被認為是人行有意穩定人民幣匯率的訊號。但
人行並未註明與會的官員姓名，以及有哪些企業出席。
　　人民幣的急劇下跌將影響到在中國的外國公司，以至於用於生產中的進口產品將變得更加昂
貴。人民幣大跌也會引發資本外流和收緊外匯管制的擔憂。對於國內公司而言，人民幣貶值下，
最受到影響的是依賴外債的公司，尤其是以美元舉債的公司，以及業務依賴中國消費者的企業。
　　人民幣兌美元匯率周一（５日）自２００８年以來首次跌破７元大關。這一舉動被解讀為與
美國的貿易戰中的一次反擊，造成全球市場震盪。不過人行周二聲明表示，中國人民銀行和國家
外匯局將保持現行外匯管理政策的連續性和穩定性，未來人民幣匯率雙向波動將成為「常態」，
強調人民幣８月以來貶值是是由市場力量推動和決定的。中國人行行長易綱昨日也表示，雖然人
民幣因為外在不確定因素而波動，但有信心人民幣仍將會維持強勢。（ｃａ）

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