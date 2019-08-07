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07/08/2019 09:02

【本港樓市】消息指興勝創建（００８９６）斥８億購上環尚圜酒店

　　《經濟通通訊社７日專訊》本地財團淡市出擊，市場消息指，興勝創建（００８９６）以約
８億元，購入上環尚圜酒店，該集團在一個多月內頻出入貨，涉及５宗逾３０億元買賣。
　　尚圜酒店位處蘇杭街及孖沙街交界，於２０１１年開業，提供５５間房，平均每間房價值約
１４５４萬元。據了解，原業主為新加坡基金Ａｓｃｏｔｔ，於２０１４年以５﹒８億元購入，
持貨５年轉手，獲利約２﹒２億元。（ｈｌ）

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