【本港樓市】消息指興勝創建（００８９６）斥８億購上環尚圜酒店

《經濟通通訊社７日專訊》本地財團淡市出擊，市場消息指，興勝創建（００８９６）以約

８億元，購入上環尚圜酒店，該集團在一個多月內頻出入貨，涉及５宗逾３０億元買賣。

尚圜酒店位處蘇杭街及孖沙街交界，於２０１１年開業，提供５５間房，平均每間房價值約

１４５４萬元。據了解，原業主為新加坡基金Ａｓｃｏｔｔ，於２０１４年以５﹒８億元購入，

持貨５年轉手，獲利約２﹒２億元。（ｈｌ）

