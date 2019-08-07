《錢來自有方－李博衛》轉投自願醫保有冇著數？

《錢來自有方》自願醫保提供扣稅優惠，加上保險公司推出自願醫保產品宣傳及優惠活動，

不少已購買一般個人醫療保險的市民都會考慮是否應轉投自願醫保。另一方面，自願醫保計劃亦

規定參與的保險公司為現有的個人醫保客戶提供保單轉移至認可產品的選擇。

決定轉移保單或轉投另一間保險公司前，消費者應考慮以下四大要點：



＊比較保障範圍及賠償限額＊



買醫保應以保障為先，消費者要小心比較現有保單及自願醫保產品保障範圍及賠償限額。若

發現自願醫保產品比你現有的保單提供更佳的保障或更適合你需要，才值得考慮轉移。



＊考慮保費＊



如果自願醫保的保費較現有保單高，消費者應考慮自己負擔能力及實際需要；如果自願醫保

的保費較低的話，要留意保障範圍及賠償額會否低於現有保單。



＊莫因折扣和扣稅優惠而衝動轉保＊



雖然不少保險公司推出自願醫保保費折扣優惠，惟多數屬短期性質，消費者不應單單因為保

費折扣而草率轉移保單，亦不能只靠扣稅優惠而吸引轉保。消費者應小心比較現有保單與自願醫

保產品的保障範圍、賠償限額及保費，考慮是否轉投自願醫保。



＊是否需要核保＊



轉投自願醫保前，消費者必須了解是否需要重新核保。這點對於一些健康欠佳或曾經在現有

保單中索償的人士尤其重要，因為如果需要重新核保，轉保後將可能出現加設不保事項、徵收額

外附加保費、重新計算等候期的情況，甚至可能未能轉保。

根據自願醫保計劃的規定，若保險公司已參與自願醫保計劃，現有保單持有人可獲得一次機

會選擇將其現有醫療保險保單轉移至認可產品保單。保單轉移安排將根據保險公司提供兩種方式

進行。一種是在下一次保單續保時，保險公司直接將現有保單續保至認可產品（即同一產品加入

了自願醫保計劃的保障特點），如顧客拒絕接受，保險公司需提供標準計劃作續保用途。

另一種是除現有保單外，保險公司提供選擇轉移至另一個認可產品。在此情況下，你或需進

行重新核保及披露你的最新健康狀況。假如轉移申請被拒絕或消費者拒絕接受重新核保的結果，

仍可選擇以現有保單繼續受保。

此外，若消費者將現有的非自願醫保保單轉換至另一間保險公司的自願醫保認可產品保單，

該保險公司有權重新核保。在這情況下，投保人可以待新保單生效及等候期完結後，才終止原有

保單，以確保不會因為轉換保險公司而中斷保障。《投資者及理財教育委員會總經理 李博衛》

