港股由跌轉升，全日收漲２０點報２５９９７，成交８０１億元

《經濟通通訊社７日專訊》港股今早高開１點後由升轉跌，跌幅最多達２３７點，低見

２５７３８點。雖然人民幣中間價今早跌逾３００點子，惟食品及內房股有資金追捧，半日恆指

只收跌２５８７９，跌９７點。午後，中電（００００２）急升表示有信心維持特定派息，撐起

股價表現，令港股跌勢逐步收窄，最終恆指收報２５９９７點，升２０點或０﹒０８％，主板成

交８００﹒９５億元跌３４﹒７％。國企指數報９９９３點，跌１８點或０﹒１９％。

上證綜指報２７６８，跌８點或０﹒３２％。深成指報８８１４，跌４４點或０﹒５０％，

兩市成交合共３７６３﹒３５億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）開展回購，全日仍軟０﹒１７％，報６０﹒２元；港交所

（００３８８）漲０﹒７４％，報２４６﹒６元；騰訊（００７００）微升０﹒４２％，報

３３８﹒６元；中移動（００９４１）跌０﹒８６％，報６３﹒１５元；友邦保險

（０１２９９）升１﹒７２％，報７６﹒８元。



＊中電為最佳藍籌，新世界為最差藍籌＊



公用收息個別走。花旗指，美國聯儲局減息將推動中電的估值，該行上調中電目標價

１﹒６４％至９３元，評級亦由「中性」升至「買入」。不過，高盛最新將中電目標價降９％至

８１﹒８元，評級維持中性。中電全日漲３﹒０９％，報８５﹒１元，為全日表現最佳藍籌。中

華煤氣（００００３）軟０﹒２４％，報１６﹒８２元。電能實業（００００６）揚１﹒０１％

，報５４﹒９５元；港鐵公司（０００６６）挫１﹒１２％，報４８﹒５５元。領展房產基金

（００８２３）軟０﹒４９％，報９１﹒５５元。

本港地產股向下。花旗估計，７至８月可能是海港城和時代廣場極為艱難的時期，零售銷售

或會出現雙位數按年跌幅，因此將九置（０１９９７）每股盈利預測調低，股價挫１﹒４２％，

報４５﹒２元。新地（０００１６）跌１﹒４１％，報１１１﹒８元。新世界（０００１７）走

低２﹒７３％，報９﹒６３元，為全日表現最差藍籌。信置（０００８３）挫１﹒５５％，報

１１﹒４２元；恆基地產（０００１２）軟０﹒７９％，報３７﹒８元。

內房大致上揚。中金指，考慮到行業基本面和地產調控政策平穩，龍頭房企銷售、盈利穩健

增長且板塊估值偏低，提示投資者重視地產股的中期配置價值。其中，中海外（００６８８）走

高１﹒６２％，報２５﹒１５元；融創中國（０１９１８）漲１﹒５６％，報３２﹒６元；華潤

置地（０１１０９）微升０﹒１６％，報３０﹒８元；碧桂園（０２００７）揚１﹒６５％，報

９﹒８７元；雅居樂（０３３８３）漲１﹒５２％，報９﹒３５元。



＊食品受捧內險受壓，比亞迪全日最差國指股＊



人民幣中間價今早再度貶值，在避險因素加強下，各大機構投資者追捧蒙牛（０２３１９）

，刺激其股價急升３﹒０４％，報３０﹒５元；其他食品股個別走，中國旺旺（００１５１）軟

０﹒８４％，報５﹒９３元；青島啤酒（００１６８）微升０﹒５８％，報４３﹒５５元；統一

企業（００２２０）中期純利升３９﹒６％至約９﹒９８億元，惟股價全日挫１﹒６９％，報

８﹒７５元；維他奶（００３４５）揚２﹒８７％，報３５﹒９元。

Ａ股偏軟，內險股繼續受壓，中國人壽（０２６２８）挫１﹒５２％，報１８﹒１６元，連

續４日走低；中國太平（００９６６）跌０﹒９３％，報１９﹒１６元；中國平安

（０２３１８）軟０﹒３４％，報８８﹒２５元；新華保險（０１３３６）跌０﹒５７％，報

３５﹒１５元；中人保（０１３３９）走低０﹒６５％，報３﹒０７元。

車股走勢弱，比亞迪（０１２１１）最新公布７月汽車銷量比去年同期減少約１６﹒９６％

，另外麥格理最新維持比亞迪「跑輸大市」評級，比亞迪全日挫４﹒７７％，報４２﹒９５元，

為全日表現最差國指股；吉利（００１７５）挫２﹒１７％，報１０﹒８元；東風

（００４８９）軟０﹒９５％，報６﹒２４元；華晨中國（０１１１４）軟１﹒２７％，報

７﹒０１元；廣汽（０２２３８）跌１﹒３７％，報７﹒２１元。

達芙妮（００２１０）全日急升５２﹒５％，報０﹒３０５元，為升幅最大個股。無縫綠色

（０８１５０）跌２３﹒８１％，報０﹒０８元，為表現最差股份。（ｊｔ）

