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即市新聞

07/08/2019 12:44

【移交逃犯】網民號召今早１１時包圍稅局，惟至中午未見有人聚集

　　《經濟通通訊社７日專訊》有網民於討論區發起今早１１時包圍稅局，灣仔稅務大樓正門和
後門早上落半閘以待。惟至中午時分仍未見有人在大樓外聚集，附近有零星軍裝警員巡邏，但不
見警方佈防。大樓地下大堂的便利店照常營業。
　　有前來處理文件的市民表示，指理解年輕人透過不合作運動表達訴求，若遇示威都不會感到
不便。（ｈｍ、ｆｗ）（ｚｚ）

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