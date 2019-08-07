《經濟通通訊社７日專訊》公民黨立法會議員郭榮鏗於電台節目中，引述消息指刑事檢控專
員曾提出，成立獨立委員會處理與《逃犯條例》相關的檢控工作，惟遭律政司司長鄭若驊否決。
律政司下午發表聲明，就有人引述消息，指刑事檢控專員曾建議成立一個所謂「獨立檢控委
員會」一事，律政司司長和刑事檢控專員澄清有關說法並沒有事實根據，對此表示非常遺憾。（
ｆｗ）（ｚｚ）
07/08/2019 14:46
【移交逃犯】律政司：成立「獨立檢控委員會」之說無事實根據
《經濟通通訊社７日專訊》公民黨立法會議員郭榮鏗於電台節目中，引述消息指刑事檢控專
員曾提出，成立獨立委員會處理與《逃犯條例》相關的檢控工作，惟遭律政司司長鄭若驊否決。
律政司下午發表聲明，就有人引述消息，指刑事檢控專員曾建議成立一個所謂「獨立檢控委
員會」一事，律政司司長和刑事檢控專員澄清有關說法並沒有事實根據，對此表示非常遺憾。（
ｆｗ）（ｚｚ）
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