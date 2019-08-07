  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/08/2019 14:46

【移交逃犯】律政司：成立「獨立檢控委員會」之說無事實根據

　　《經濟通通訊社７日專訊》公民黨立法會議員郭榮鏗於電台節目中，引述消息指刑事檢控專
員曾提出，成立獨立委員會處理與《逃犯條例》相關的檢控工作，惟遭律政司司長鄭若驊否決。
　　律政司下午發表聲明，就有人引述消息，指刑事檢控專員曾建議成立一個所謂「獨立檢控委
員會」一事，律政司司長和刑事檢控專員澄清有關說法並沒有事實根據，對此表示非常遺憾。（
ｆｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道07/08/2019
《開市Good Morning》林家亨：料人幣貶值少於6%
中國故事07/08/2019
增長未見頂 立訊精密精益求精
生財有道07/08/2019
賣資產救亡 保利協鑫重見光明
剖析天下07/08/2019
貿易戰風煙四起 美減息部署亂上加亂
剖析天下07/08/2019
巴西經濟 晴天將至？
國際動態07/08/2019
500大富豪財富縮水 亞馬遜貝索斯失268億
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金