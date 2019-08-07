《神州經脈》中方修改進口關稅配額，傳國有行吸美元，滬指六連挫

《神州經脈》中美貿易戰劇情急轉直下，滬深股市經歷連番震盪，滬綜指今早反彈高開

０﹒４１％，但隨即變得疲軟，升幅不斷收窄，午後則保持窄幅升跌，惟尾盤多個權重板塊跌幅

擴大拖後腿，導致全日收市倒跌０﹒３２％，報２７６８﹒６８點，連續六日下跌。深成指高開

收市跌０﹒５％，科創板昨日（６日）急吐，今日總體向上。

國際金融協會表示，在貿易戰因素下，上周四（１日）起國際投資者從發展中市場合共撤走

６８億美元，當中包括從中國市場撤出的２０億美元。

人民銀行連續第十二日不開展逆回購操作，今日零投放零回籠。據《路透》引述消息人士稱

，中國國有銀行今日通過在岸人民幣遠匯市場掉期操作吸納美元。交投急速轉冷，今日成交

３７６４億元（人民幣．下同），按日大減２８﹒１％。ＭＳＣＩ明日料將宣布擴容Ａ股，惟外

資全日淨沽Ａ股３０﹒５億元，連續六日淨流出。



＊商務部擬把豆油等移出進口關稅配額管理＊



商務部就修改「農產品進口關稅配額管理暫行辦法」公開徵求意見。根據徵求意見稿，將第

三條修改為：「實施進口關稅配額管理的農產品品種為：小麥（包括其粉、粒）、玉米（包括其

粉、粒）、大米（包括其粉、粒）、食糖、棉花、羊毛以及毛條。」

與２００３年暫行辦法相比，實施進口關稅配額管理的農產品品種中移除豆油、菜籽油和棕

櫚油。意見反饋截止日期為２０１９年８月２２日。

另外，巴西農業部發言人表示，農業部長Ｔｅｒｅｚａ Ｃｒｉｓｔｉｎａ Ｄｉａｓ將推

遲原定於８至９月訪問中國的行程，但沒有透露原因。不過有行業組織則表示，巴西向中國出口

肉類的審批時間超出預期。

據悉，中國目前考慮向３０間巴西肉類加工廠發放出口許可，包括１９間牛肉加工廠及９間

雞肉加工廠等。不過中國當局尚未就巴西牛肉加工廠進行網上審核，但３間雞肉加工廠及一間豬

肉生產商都進行這個程序。



＊華為向代工廠偉創力索償＊



據《路透》報道，中國電訊設備商華為正向其代工廠、美資公司偉創力（Ｆｌｅｘ）追討賠

償，因在美國對華為實施貿易禁令之後，偉創力扣留了華為價值約４億元人民幣（約５７００萬

美元）的物資。

華為發言人郭富林沒有就賠償金額置評，但一位知情人士說，華為在本周一向偉創力發律師

信，要求賠償「數億元」，包括收入損失、材料浪費，以及設備更換等損失。華為在律師函中提

到，華盛頓方面今年５月頒布華為禁售令後，偉創力中國子公司無視中國法律，拒絕歸還華為在

其珠海工廠的生產設備、原材料和半成品，價值約４億元人民幣。

而據內媒《第一財經》引述偉創力中國某工廠高管回應指，在禁令實施３天後基本恢復對華

為供貨，因為手機產品不受實體清單影響。基站產品涉及的零件和高新技術較多，需要判斷是否

在禁令範圍內，但也就多花了一周時間。至於部分設備被扣留，則是因為華為欠偉創力逾１億元

應付帳款沒有付，但目前所有產品已全部恢復供應。

上述高管還稱，偉創力珠海工廠不會關，但華為業務的事業部可能關閉。偉創力是僅次於富

士康的全球第二大電子製造服務代工廠企業，業務包括手機電路板設計、通信工程、汽車配件製

造和物流等。



＊商務部向外企許諾人幣不會大幅走貶＊



美國將中國列為「匯率操縱國」，意味著美國可使出金融制裁手段對付中國，離岸及在岸人

民幣已率先破７，今日人民幣兌一美元中間價報６﹒９９９６，連貶五個交易日，創逾１１年（

２００８年５月１５日以來）新低，距離７關只差４個基點。

根據外電取得的聲明，人民銀行昨日（６日）在北京與部分在華出口外企舉行會議，人行官

員在會上向出口商表示，人民幣匯率將不會大幅度走貶，企業買賣美元也將維持正常運作。聲明

也指出，人行及國家外匯管理局將共同確保外匯監管政策的持續性及穩定性，而人民幣匯率的雙

向波動將是常態。消息被認為是人行有意穩定人民幣匯率的訊號。但人行並未註明與會的官員姓

名，以及有哪些企業出席。

另外，據《路透》引述消息人士稱，中國國有銀行今日通過在岸人民幣遠匯市場掉期操作吸

納美元。有中資銀行駐上海交易員表示，周二大型銀行都在賣出一年期在岸遠超掉期，然後當日

下午美元兌人民幣現匯下跌了１００個點子。這種近端買入遠端賣出的掉期交易，有助減少市場

藉以沽空人民幣的美元供應。（ｃａ）

