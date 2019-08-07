【駐滬專電】上投摩根成首家外資控股基金，摩根資管持股５１％

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》摩根大通旗下的摩根資管日前以底價成功競

拍上投摩根基金２％的股權，拍賣價格較評估值溢價約３３％，此項交易仍然需要美國及中國證

監會審批通過後方能生效。

若最終成功交易，摩根資管持有上投摩根股權比例將升至５１％，而上投摩根基金公司也將

成為內地首家外資絕對控股的公募基金公司。

截至目前，公募基金行業有１５家合資基金公司的股權結構中，外資持有４９％的股權。

業內人士認為，摩根大通成為首家外資控股基金公司後，其他公司跟進的步伐也有望加速。

