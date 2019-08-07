【貿易開戰】商務部就修改農產品進口關稅配額管理辦法徵求意見

《經濟通通訊社７日專訊》商務部就修改「農產品進口關稅配額管理暫行辦法」公開徵求意

見。根據徵求意見稿，將第三條修改為：「實施進口關稅配額管理的農產品品種為：小麥（包括

其粉、粒）、玉米（包括其粉、粒）、大米（包括其粉、粒）、食糖、棉花、羊毛以及毛條。」

與２００３年暫行辦法相比，實施進口關稅配額管理的農產品品種中移除豆油、菜籽油和棕

櫚油。

意見反饋截止日期為２０１９年８月２２日。（ｃｔ）

