《經濟通通訊社７日專訊》商務部就修改「農產品進口關稅配額管理暫行辦法」公開徵求意
見。根據徵求意見稿，將第三條修改為：「實施進口關稅配額管理的農產品品種為：小麥（包括
其粉、粒）、玉米（包括其粉、粒）、大米（包括其粉、粒）、食糖、棉花、羊毛以及毛條。」
與２００３年暫行辦法相比，實施進口關稅配額管理的農產品品種中移除豆油、菜籽油和棕
櫚油。
意見反饋截止日期為２０１９年８月２２日。（ｃｔ）
07/08/2019 08:55
【貿易開戰】商務部就修改農產品進口關稅配額管理辦法徵求意見
《經濟通通訊社７日專訊》商務部就修改「農產品進口關稅配額管理暫行辦法」公開徵求意
見。根據徵求意見稿，將第三條修改為：「實施進口關稅配額管理的農產品品種為：小麥（包括
其粉、粒）、玉米（包括其粉、粒）、大米（包括其粉、粒）、食糖、棉花、羊毛以及毛條。」
與２００３年暫行辦法相比，實施進口關稅配額管理的農產品品種中移除豆油、菜籽油和棕
櫚油。
意見反饋截止日期為２０１９年８月２２日。（ｃｔ）
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