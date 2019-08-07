《股林淘金－林家亨》特朗普連串施壓，伺機吼入穩健股

《股林淘金》美國總統特朗普一連串Ｔｗｉｔｔｅｒ，為股市帶來多個負面消息。昨日

（６日）更指責中國操控匯率，隨後美國財政部正式將中國列為匯率操縱國，亦是美國自

１９９４年後首度將中國列入匯率操縱國，兩國關係的惡化嚴重打擊投資者的信心，紛紛避險為

上。

恆指在８月初已累跌逾２０００點，人民幣離岸及在岸價兌美元在本周一（５日）跌穿７算

，跌破市場上「保七」的重大心理關口，進一步打擊Ａ股表現。特朗普宣布加徵新關稅，美國三

大指數開始轉勢，道瓊斯工業平均指數已下跌逾１５００點，約５﹒８％。投資者對美股信心較

大，除了可憧憬美聯儲未來仍有減息，最近７月份失業率維持在３﹒７％，接近５０年的低點

。近期股市波動，以及個別經濟數據轉差，市場對美聯儲９月再降息的概率達到１００％。

全球面臨經濟下行壓力，香港示威浪潮仍持續，投資者應避開本港商場業務較重的企業，如

領展（００８２３）和九龍倉（０１９９７）等股票。恆指進入超賣水平，短期應有一個技術性

反彈，投資者可吸納防守性較強的股票，如中國電力（０２３８０）。集團在國內經營發電業務

，收入受外圍經濟影響有限，加上股息回報率高達６﹒５厘。股價近期隨大市下跌，投資者可於

１﹒８５元或以下水平分段逐步吸納。

如投資者不鍾情於高息股，可考慮５Ｇ概念股中國鐵塔（００７８８），從事國內通信鐵塔

基礎設施市場，業務具壟斷性。集團將在今日公布今年中期業績，市場料塔類業務維持穩建增長

，管理層之前承諾派息比率將不低於５０％，防守性較高。月內股價一直反覆於２至２﹒２元之

間，若進一步下挫至１﹒８元或附近，是一個不錯的吸納機會，投資者可分階段買入。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

