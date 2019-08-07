【人仔破７】人幣即期續刷逾１１年低，跌９３點子報７﹒０４１４

《經濟通通訊社７日專訊》中美貿易戰劇情急轉直下，美國將中國列為「匯率操縱國」，意

味著美國可使出金融制裁手段對付中國。《新華社》引述多位美國專家對此表示質疑，他們認為

，人民幣匯率波動符合市場規律，不應受到美方責難。人民幣即期今早低開４８點子後，曾經下

試７﹒０５水平，終收報７﹒０４１４，全日跌９３點子，收盤價創２００８年３月２５日以來

新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）表現反覆，日內波幅近３８０點子，現跌２１２點子，報

７﹒０７５０。

分析認為，市場繼續消化中美貿易戰升級帶來的衝擊，人民幣雖見調整，但跌勢趨緩市場亦

未見恐慌，短期料維持在７﹒０５附近寬幅波動。人民幣中間價今日表現基本符合定價機制，也

反應了監管維穩態度，後續仍需重點關注接下來中間價的定價水平，以明晰監管對後續匯率走向

的線索；這兩日長端掉期大行賣壓較重，短期可能反彈受限，但中美利差走闊，一旦賣壓減弱長

端掉期仍有上行空間。隨著即期反應趨於穩定，期權隱含波動率也從高點回落。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒９９９６，較上個交易日貶３１３點子，連貶五個交易日，

創逾１１年（２００８年５月１５日以來）新低，市場傳出中國國有銀行通過在岸人民幣遠匯市

場掉期操作吸納美元。（ｃａ）

