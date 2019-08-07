【台灣選戰】國台辦龍明彪：暫停參加金馬影展涉政治考慮

《經濟通通訊社７日專訊》中央電視台確認，國家電影局暫停大陸影片和人員參加今年在台

北舉行的第５６屆金馬影展。

據《中央社》報道，國台辦副主任龍明彪被問到有關事件時表示，目前台灣的政治情形、政

治生態會帶來很多問題，民進黨當局「應該」是其中一個導致今次決定的因素。不過龍明彪強調

大陸沒有意圖要中斷兩岸電影交流，只是「暫停」，至於何時恢復則「以後再說」。（ｅｙ）

