《經濟通通訊社７日專訊》中央電視台確認，國家電影局暫停大陸影片和人員參加今年在台
北舉行的第５６屆金馬影展。
據《中央社》報道，國台辦副主任龍明彪被問到有關事件時表示，目前台灣的政治情形、政
治生態會帶來很多問題，民進黨當局「應該」是其中一個導致今次決定的因素。不過龍明彪強調
大陸沒有意圖要中斷兩岸電影交流，只是「暫停」，至於何時恢復則「以後再說」。（ｅｙ）
07/08/2019 14:07
【台灣選戰】國台辦龍明彪：暫停參加金馬影展涉政治考慮
《經濟通通訊社７日專訊》中央電視台確認，國家電影局暫停大陸影片和人員參加今年在台
北舉行的第５６屆金馬影展。
據《中央社》報道，國台辦副主任龍明彪被問到有關事件時表示，目前台灣的政治情形、政
治生態會帶來很多問題，民進黨當局「應該」是其中一個導致今次決定的因素。不過龍明彪強調
大陸沒有意圖要中斷兩岸電影交流，只是「暫停」，至於何時恢復則「以後再說」。（ｅｙ）
|中國故事07/08/2019
增長未見頂 立訊精密精益求精
|生財有道07/08/2019
賣資產救亡 保利協鑫重見光明
|剖析天下07/08/2019
貿易戰風煙四起 美減息部署亂上加亂
|剖析天下07/08/2019
巴西經濟 晴天將至？
|國際動態07/08/2019
500大富豪財富縮水 亞馬遜貝索斯失268億
|FOCUS06/08/2019
【FOCUS】中美過虛招 人幣難大貶
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰