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07/08/2019 14:14

【移交逃犯】譚耀宗：若香港發生動亂，中央必定會出手干預

　　《經濟通通訊社７日專訊》港澳辦及中聯辦今日就目前香港局勢，在深圳舉行座談會，港區
人大代表和政協委員等應邀出席。港區人大常委譚耀宗會後表示，港澳辦主任張曉明引述已故國
家領導人鄧小平，在１９８４年及１９８７年講話內容，如果香港出現動亂中央一定會干預，但
並沒有直接提到會否出動解放軍。
　　他又指，張曉明在會面中提出五點，第一是香港要「止暴制亂」；第二是對挑戰「一國兩制
」的行為，中央絕不能容忍；第三是挺特首及警隊；第四是對香港的民意要有客觀分析，如何看
待民意，以及主流民意是甚麼；至於最後一點就是愛國愛港力量，要成為本港的中流砥柱。

＊梁愛詩：中央未出手不等如不會出手＊

　　基本法委員會前副主任梁愛詩在會後表示，從張曉明的講話中，了解到中央對特區政府及警
隊應對現時危機有充分信心，所以未有出手，但不等如中央不會出手，如果遇到動亂，行政長官
可以要求解放軍協助，亦可以實施全國性法律。
　　對於有人認為若出動解放軍，即等如「一國兩制」完結，梁愛詩則認為，相關機制並不抵觸
「一國兩制」，如果有人破壞「一國兩制」，中央一定會處理。梁愛詩又說，會上曾討論是否成
立獨立調查委員會，但目前暴力情況持續，未是成熟進行。
　　基本法委員會副主任譚惠珠稱，中央政府堅定支持林鄭月娥行政長官帶領香港依法施政，及
堅持支持香港警察依法執法，恢復秩序，並堅定繼續維持「一國兩制」，強調「一國」十分重要
，須尊重國旗和國徽，市民要與暴力及暴徒「割蓆」。（ｃａ）

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