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即市新聞

07/08/2019 09:12

《投資智慧－鄧聲興》人民幣大幅貶值機會低；國藝娛樂重組減債務

　　《投資智慧》日前在岸及離岸人民幣兌美元跌穿７算的重大心理關口後，美國財政部將中國
列為貨幣操縱國，即指中國操縱人民幣兌美元匯率以獲得「不公平競爭優勢」。同時美國總統特
朗普在社交媒體強烈批評中國操縱人民幣匯率。在人民幣匯率「破７」後，中美股市隨外圍急跌
。市場憂慮人民幣匯率大幅貶值。自中美貿易糾紛以來，人民幣匯率「破７」被認為是重大心理
關口，亦是自２００８年全球金融危機最嚴重時期以來最低水平。有分析認為中國是採取貶值手
段應對貿易戰關稅問題。不過，人行方面強調，堅持市場決定的匯率制度，不搞競爭性貶值，不
將匯率用於競爭性目的，也不會將匯率作為工具，應對貿易爭端等外部擾動。
　
　　事實上，中國匯率政策一直實行行之有效的「有管理的浮動匯率制度」，而人民幣「破７」
也不代表貨幣當局放棄外匯管理的原則。人民幣匯率「破７」是受到外部因素的較大影響，特別
是美元和貿易戰因素，並不是國內經濟問題。長期來看，人民幣匯率走勢仍取決於總體經濟基本
面。現時中國經濟雖然面對增長放緩，但國內通脹較低、貿易順差及國際收支穩定，整體金融風
險可控、外債已下降到較低規模。目前內地經濟狀況穩定，故貨幣出現大幅貶值的機會非常低。
　
　　題外話，國藝娛樂（０８２２８）宣布其債務重組方案，包括把六成欠債轉為可換股債券，
換股價是０﹒５５元；其餘四成換公司股票，禁售期為１年，價格是０﹒３８元，比起當日收市
價０﹒２１８元，兩者均有較高的溢價。重組完成對公司的債務大幅減少，有利提升營運狀況。
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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