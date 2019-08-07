《拆局麒想－林嘉麒》匯控（００００５）股價何時見「抵」

《拆局麒想》匯控（００００５）公布了符合預期的中期業績，並同時宣布１０億美元的回

購計劃。以業績評價，股價應屬正面。行政總裁范寧即時離任，令市場驚訝；惟市場大致認為匯

控以改善資產負債表的方向為主的總體策略未變，此部分影響算輕微。反而，美國將中國列為貨

幣操控國，中美貿易關係已出現明顯惡化；涉及外圍因素，匯控盈利貢獻以中國香港為主，市場

正評估調低未來盈利預測。股民也在估匯控股價何時見「抵」，正打算出手撈貨。雖然匯控今時

唔同往日，未必是投資者首選，但仍然是部分股民要撈底的首選之一，就讓筆者與大家一齊估下

。



＊業績尚可惟大市前景差＊



今次跌市情況類似２０１５年至２０１６年那年，２０１５年內地先後清理場外配資和進行

匯改因此令人民幣貶值，衍生了兩次金融市場震盪，港股亦隨之發生兩場股災。當年股災屬於內

地政策因素，一個是收緊市場投資不合理槓桿，理順影子融資渠道，令配資陽光化；同時，匯改

令人民幣急速貶值。

２０１５年度，匯控列帳基準除稅前利潤為７１億美元，較對上一個年度下降約

６２％，主要受重大項目影響。此等項目大部分在會計上屬重大，但對資本並無影響。除稅前利

潤為１９３億美元，與２０１４年度的１９５億美元相若，不過股價在業績公布後持續下跌至２

０１６年４月，當時最低見４５﹒０５港元，相當於股息率８﹒７８厘。



＊今天息率ＶＳ當年息率＊



由２０１５╱２０１６年度開始，每股派息５１美仙，至今維持了三年一直未變，業績好與

壞也是一樣。匯控視股東派息為重要一環，相信就算面對外圍因素急劇變化，可先假設未來派息

政策不會變。現時匯控股價的預測息率約６﹒６４厘。另外，我們同時比較現時與當時的美國

１０年期債率的情形，當時２０１６年最１﹒８厘水平，今日（７日）更低到１﹒６８厘。扣除

這個無風險利率，匯控的回報息率為６﹒９８厘（８﹒７８厘－１﹒８厘），現時的只有４﹒９

７厘（６﹒６５厘－１﹒６８厘）。以此比較，現價仍未到非常吸引的情況。再者，當年踏入２

０１６年後，市場正期待美國進入加息周期，現時情況相反地正開始減息。故此，當年匯控在預

期息率方面，在某程度上需要一定溢價才可吸引投資者，亦因此股價要調整得更深才吸引。



＊等回至４５元才入市？＊



在剛公布的中期報告中，匯控坦言前景經已轉變。美元區利率料將下跌而非上升，地緣政治

問題或會影響其為數不少的主要市場。短期內，英國「脫歐」的發展及影響依然極不明朗。鑑於

當前的利率前景，加上環球銀行及資本市場業務和零售銀行及財富管理業務所面對的收入壓力，

預期美國業務的有形股本回報率難以於２０２０年前達到６％的目標。再者，在業績公布後，美

國將中國列為貨幣操控國，中國亦暫停向美國買入農產品，大大增加了中美貿易談判的不確得性

。

種種因素，預期匯控在港股繼續調整下將繼續試低位。假設美國１０年期息率將跌至

２０１６年低位１﹒３２厘，同時假設匯控維持全年一樣派息５１美仙，匯控股價或要重回

２０１６年的股息率８﹒７８厘水平。又或是匯控股價要調整至約４５港元水平，市帳率大約０

﹒６３倍就是「抵」。不過，假如美國持續減息，匯控相對的吸引力就隨之而增加，因此要出手

的也不需要真的等到４５港元了。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

