《投資筆記－黃子燊》越南經濟會否成貿易戰大贏家？

《投資筆記》當今環球經濟，如要說一個沒人會反對的判斷的話，應該就是經濟前景相當不

明朗。中美間的貿易爭端，有惡化跡象－美國先是突然向中國３０００億美元出口美國的商品徵

收１０％關稅，其後中國作出反制，容許離岸人民幣跌穿重要的「七算」心理關口；美國則將中

國列為「匯率操縱國」，以作反擊。那在中美貿易戰之下，有沒有投資樂土呢？一系列避險產品

，如黃金、高評級債券等，固然為可考慮的工具，但本期希望和大家分享的，則是越南市場。



＊越南屬「追趕型經濟體」＊



在深入探討其他細項前，希望先簡要跟大家談談越南的屬性。在經濟學角度而言，越南屬於

「追趕型經濟體」（或稱「後發型經濟體」）。這是甚麼意思呢？就是它是一個起步相對較遲的

國家。「追趕型經濟體」聽下去好像並非一件好事，然而，這類型的經濟體卻有個好處，就是發

展的路徑有前人可循，不用自行摸索，因而發展起來可以較快。



＊越南承接從中國出走的產業＊



那越南的情況是怎樣呢？那就要提到另一個理論，「雁行理論」了。簡要而言，雁行理論指

某一產業，會因應著經濟體的發展，而不斷遷移。直接舉例，例如成衣製造業，當年是在香港生

產；後來香港經濟起飛，人工成本開始昂貴，則轉而到國內了；後來國內人工成本亦開始昂貴，

則其遷移到了越南、柬埔寨等地方去。越南目前的情況，正正是在承接一些從中國轉移出來的，

附加值較低的產業，這就是越南的成長模式。



＊中美貿易戰加速中國企業出走＊



越南本身已經是一個高速發展中的經濟體，近年的實質ＧＤＰ增長俱高於５％，而促使其經

濟值得進一步看好的原因是，中美貿易戰作為一個催化劑，加速了產業的轉移。正如上文提到，

由於貿易衝突的原因，美國對中國出口的貨品開徵關稅，而部分產業利潤微薄，一旦被徵關稅，

則其利潤已所剩無幾，故此需要轉移至其他地方生產以避開關稅。而由於越南的人工低企，故此

對有關企業亦甚具吸引力。如我們參考經濟數據，不難看到外國直接投資近年紛紛流入越南，及

越南的進出口量均節節上升。實際上，如三星、ＬＧ等大企，近年亦紛紛於越南投資設廠。



＊穩定金融環境，吸引投資者設廠＊



越趨穩定的金融環境，亦是越南吸引投資者的地方。如看其政策利率及銀行同業拆息，近年

一直維持於４％－５％左右，遠低於２０１２年前的超過１０％的水平。越南盾兌美元亦變得相

對穩定，即使像２０１８年環球如此波動的情況下，越南盾全年高低位只差約２﹒９３％，遠少

於ＭＳＣＩ新興市場貨幣指數的８﹒７６％。越南的外匯儲備於近年亦有所增加，據國際貨幣基

金會數據，截至２０１８年底，相較起三年前（２０１５年底），越南的外匯儲備已增加了一倍

至５５０﹒７４億美元，這將對越南盾的穩定性帶來進一步支撐，而這又進一步吸引一眾以出口

為主導的廠商到越南設廠。



＊人均收入不高，離「中等收入陷阱」尚遠＊



像越南這種後發型經濟體，最擔心的是甚麼呢？就是「中等收入陷阱」。所謂「中等收入陷

阱」，就是當一國的人均收入達至「中等收入水平」，則由於其勞動力成本不再便宜，在國際競

爭上便會失去優勢。然而，參考世界銀行數據，越南２０１８年的人均收入為２４００美元，而

「中等收入陷阱」的第一個關口為約４０００美元，中間尚有一段差距，故預計越南尚會有一段

發展的空間。戰友們不妨注意，並考慮分注長線吸納。



＊投資越南可考慮使用ＥＴＦ＊



於港交所上市產品中，有那些投資產品具有越南概念呢？Ｐｒｅｍｉａ Ｐａｒｔｎｅｒｓ

越南ＥＴＦ（０２８０４）及ＸＴＲ富時越南（０３０８７）均為追蹤越南股市的產品，前者追

蹤ＭＳＣＩ越南指數，而後者則追蹤富時越南指數。前者的消費必需品曝露較高，而後者在房地

產及金融方面的曝露則相對略高一點。如何部署，則要看個人的取態了。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資分析師 黃子燊》

