《樓市亮話－湯文亮》移民離開的人心態

《樓市亮話》近日有很多人申請移民，如果問他們點解要移民，大多數都會話對香港的前景

失去信心，擔心日後不能示威遊行，甚至連言論自由都失去，我聽到之後就會話，如果擔心沒有

言論自由，現在就應該要移民，因為現在發表的言論無論是黃色抑或是是藍色，一定會受到對方

攻擊，就算是黃攻黃，藍攻藍也不出奇，最好方法就是保持緘默。宏觀全世界，以言論自由來說

，任何一個地區或是國家都好過香港現在的情況，所以，以言論自由來考慮，移民是值得的，不

過，這個現象是否會永遠長存，這是另外一個問題。



《逃犯條例》事件影響香港差不多兩個月，除了未有人當場死亡之外，其實情況已經壞到頂

點，有超過５００人被拘捕，當中有４４人立刻被以暴動罪起訴，事情還見不到有解決跡象，和

理非的人已經變成勇武者，以這樣的情況，樓市應該急速下跌。但結果大家是想不到，樓市在這

動亂期間不但沒有下跌，而且還在一個月前創新高，現在距離破頂位亦不足１％，這令到有很多

打算買樓的人摸不著頭腦，既然有咁多人話對香港失去信心要移民，那些人大多數應該是業主，

要移民就要賣樓，但點解樓價沒有下跌。



現在移民離開的人目的地並不是昔日美加，移民後的心態亦不似當日的移民，要找工作，積

極融入當地社群，而是以做寓公心態移民，享受為主，工作免問，目的地亦改為台灣、馬來西亞

、泰國等東南亞國家，他們不會將香港的自住單位出售，不過會出租，將收到租金支持移民當地

生活。以台灣為例，假定那些移民將香港住宅單位出租，每月收取４萬港元租金，換算新台幣就

超過１６萬元，以３至４萬元租一個千呎單位，餘下的就非常好使好用，根本不用考慮工作，所

以，即使大家聽到有咁多人移民，但樓價仍然不跌，但這並不是必然的。當香港局勢繼續轉壞，

再加上政府容許那些未補地價居屋出租，不但空置率上升，而且租金會下跌，那些移民離開的人

就會被逼出售他們在港的住宅單位，那時候，樓價才會下跌。有老友聽完我講之後半信半疑，以

現在非黑即白，非黃即藍的環境，半信半疑已經很好。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

