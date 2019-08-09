《缸邊嫺談－黃惠嫺》信義光能（９６８）雨後陽光，再得國策支持

《缸邊嫺談》發改委、財政部及國家能源局於去年５月３１日發布《關於２０１８年光伏發

電有關事項的通知》。令佔信義光能（００９６８）整體收入７２﹒５％的太陽能玻璃，去年下

半年的平均售價較上半年大幅下跌，普遍達２０％以上。主要因為５３１光伏政策提出，自

２０１８年６月起調整國家光伏補貼政策，暫停批准所有需要補貼的新增光伏產能（領跑者計劃

及扶貧項目除外），並將２０１８年的分布式發電裝機設定為１０吉瓦，導致集團２０１８年國

內的太陽能玻璃銷售下跌８﹒３％至４１﹒７億元。

而在５３１政策出台後，集團亦因應政策的改變於去年的７、８月分別暫停營運原定於

２０１９年維修的５００噸╱天光伏太陽能玻璃生產線及６００噸╱天的太陽能玻璃生產線，令

集團去年的生產力由６３００噸╱天下跌至５２００噸╱天。產能下跌同時減少了集團的存貨積

壓。



＊扶持光伏的政策＊



國家為推動潔淨能源利用，不斷出台相關的規劃、政策及措施。相關的規劃包括有《可再生

能源發展「十三五」規劃》及《太陽能發展「十三五」規劃》。雖然去年出台的「５３１」光伏

政策令光伏裝機量放緩，但目前中國部分太陽能項目實際上已實現平價上網，尤其位於上網基準

電價較高且太陽輻射水平較高地區的項目，再加上隨著裝機成本急劇下降，無需補貼（平價上網

）的項目數量預期將於未來幾年持續增加。現時能源局已將補貼延續至２０２２年且金額遞減，

可確保平穩推進太陽能行業平價上網。加上國家能源局透露可能將十三五規劃中２０２０年的光

伏目標由１０５吉瓦上調至介乎２１０吉瓦至２７０吉瓦，使中國國內太陽能需求的樂觀態度有

所恢復。

中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華表示，２０１９年上半年我國光伏新增裝機

１１﹒４吉瓦，跌幅超過５０％，預計今年全年光伏產業規模大致在３５－４５吉瓦，預計今年

下半年市場可能會呈現較快增長，或將造成產業鏈部分環節供應趨緊，帶動光伏玻璃價格上升。

在擴充產能上，現時集團總數合共有７８００噸╱天（１１００噸╱天的產能暫停）。馬來

西亞的產能為１９００噸╱天可應付海外市場需求，加上馬來西亞是東盟自由貿易區成員，可避

開貿易戰影響。未來集團計劃於２０２０年廣西北海擴產約２０００噸╱天，以及在蕪湖地區擴

產約２０００噸╱天。



＊成功分拆信義能源＊



國家能源局於上月公布，２０１９年光伏發電項目國家補貼競價結果，擬將北京、天津等

２２個省區市的３９２１個項目，納入２０１９年國家競價補貼範圍，總裝機容量近２２７９萬

千瓦，其中普通光伏電站３６６個、裝機容量逾１８１２萬千瓦。工商業分散式光伏發電項目

３５５５個、裝機容量近４６７萬千瓦。２０１９年新納入競價補貼範圍的３９２１個光伏項目

，有利作為於國內擁有３２％光伏市場佔有率的信義光伏取得更多訂單。加上集團已成功將信義

能源（０３８６８）分拆完成上市，雖然集團對信義能源的持股由７５％降至５３﹒７％，但上

市籌得的資金有助集團擴充產能。投資者可考慮於４﹒１元以下的位置增持或吸納，目標價為港

幣４﹒９７元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

