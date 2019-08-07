【企業盈喜】冠均國際（０１６２９）料中期純利增７倍

《經濟通通訊社７日專訊》冠均國際（０１６２９）發盈喜，預計截至本月３０日止中期純

利將約７００萬元人民幣，較去年同期增長約７倍。

有關溢利增加主因能源供應及生產和銷售生活用紙所產生溢利，並已於今年上半年擴展有關

業務。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

