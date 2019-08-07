《經濟通通訊社７日專訊》冠均國際（０１６２９）發盈喜，預計截至本月３０日止中期純
利將約７００萬元人民幣，較去年同期增長約７倍。
有關溢利增加主因能源供應及生產和銷售生活用紙所產生溢利，並已於今年上半年擴展有關
業務。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
07/08/2019 07:54
【企業盈喜】冠均國際（０１６２９）料中期純利增７倍
《經濟通通訊社７日專訊》冠均國際（０１６２９）發盈喜，預計截至本月３０日止中期純
利將約７００萬元人民幣，較去年同期增長約７倍。
有關溢利增加主因能源供應及生產和銷售生活用紙所產生溢利，並已於今年上半年擴展有關
業務。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
|國際動態07/08/2019
500大富豪財富縮水 亞馬遜貝索斯失268億
|FOCUS06/08/2019
【FOCUS】中美過虛招 人幣難大貶
|生財有道06/08/2019
【大象受壓】分析：市場對范寧離任添疑慮 匯控或跌至58元水平
|生財有道06/08/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：人幣貶值A股料續走弱
|專訪06/08/2019
【陶冬專訪】破7無關北京反面 惟金融戰若惡化勢摧毀全球增長
|興證快訊06/08/2019
美逾十年再度減息
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰