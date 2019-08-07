《經濟通通訊社７日專訊》中國華融（０２７９９）發盈喜，預計截至６月３０日止中期股
東淨利潤將不少於２０億元人民幣，較去年同期股東淨利潤６﹒８５億元人民幣增長約１﹒９２
倍。
中期業績增長主因上半年境內股票市場上漲影響，部分權益類投資估值上漲、持續降槓桿、
優化負債結構，融資規模及利率均有所下降，令利息支出有所減少。此外，該集團指積極回歸不
良資產主業，提高資產處置效率，主業收入有所增長。
該集團預期於本月末之前公布業績。（ｗｈ）
07/08/2019 07:55
【企業盈喜】中國華融（０２７９９）料中期淨利潤增逾１﹒９倍
《經濟通通訊社７日專訊》中國華融（０２７９９）發盈喜，預計截至６月３０日止中期股
東淨利潤將不少於２０億元人民幣，較去年同期股東淨利潤６﹒８５億元人民幣增長約１﹒９２
倍。
中期業績增長主因上半年境內股票市場上漲影響，部分權益類投資估值上漲、持續降槓桿、
優化負債結構，融資規模及利率均有所下降，令利息支出有所減少。此外，該集團指積極回歸不
良資產主業，提高資產處置效率，主業收入有所增長。
該集團預期於本月末之前公布業績。（ｗｈ）
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