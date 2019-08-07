《經濟通通訊社７日專訊》龍資源（０１７１２）發盈喜，預期截至６月３０日止中期將錄
純利約２５０萬澳元，而去年同期則虧損５３０萬澳元。
轉虧為盈主因黃金產量增加２３﹒８％，其中來自Ｏｒｉｖｅｓｉ礦地下礦場的高品位礦石
噸數的生產於期內大增，加上去年１２月發生的經營問題將可於去年最後兩個星期加工的高品位
Ｏｒｉｖｅｓｉ礦石數量延後，故該等平均品位為每噸９﹒４克黃金的礦石於今年進行加工。
該集團預期於本月２２日公布業績。（ｗｈ）
07/08/2019 07:55
【企業盈喜】龍資源（０１７１２）料中期轉賺２５０萬澳元
《經濟通通訊社７日專訊》龍資源（０１７１２）發盈喜，預期截至６月３０日止中期將錄
純利約２５０萬澳元，而去年同期則虧損５３０萬澳元。
轉虧為盈主因黃金產量增加２３﹒８％，其中來自Ｏｒｉｖｅｓｉ礦地下礦場的高品位礦石
噸數的生產於期內大增，加上去年１２月發生的經營問題將可於去年最後兩個星期加工的高品位
Ｏｒｉｖｅｓｉ礦石數量延後，故該等平均品位為每噸９﹒４克黃金的礦石於今年進行加工。
該集團預期於本月２２日公布業績。（ｗｈ）
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