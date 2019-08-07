【企業盈警】上置集團（０１２０７）料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社７日專訊》上置集團（０１２０７）發盈警，預期截至６月３０日止中期將

錄得未經審核淨虧損及股東應佔虧損，而去年同期則錄未經審核淨利潤９７００萬元人民幣及股

東應佔利潤８２００萬元人民幣。

虧損主因期內銷售物業的交付面積減少，導致房地產開發產生的收入及毛利有所減少，同時

受內地房地產行業政策調控的影響，從退出投資所獲取的收益有所減少。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

