《經濟通通訊社７日專訊》酷派集團（０２３６９）發盈警，預期截至６月３０日止中期綜
合虧損淨額較去年同期綜合虧損淨額約３﹒３２億元大幅減少８０％以上，即約６６４０萬元。
綜合虧損淨額大幅減少主因於萬咖壹聯（０１７６２）股份的股本投資公平價值增加產生的
收益及有效提高運營效率及成本控制導致預期錄毛利，而去年同期錄得毛損約２５１４萬元。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
07/08/2019 08:00
【企業盈警】酷派（０２３６９）料中期虧損大幅收窄
《經濟通通訊社７日專訊》酷派集團（０２３６９）發盈警，預期截至６月３０日止中期綜
合虧損淨額較去年同期綜合虧損淨額約３﹒３２億元大幅減少８０％以上，即約６６４０萬元。
綜合虧損淨額大幅減少主因於萬咖壹聯（０１７６２）股份的股本投資公平價值增加產生的
收益及有效提高運營效率及成本控制導致預期錄毛利，而去年同期錄得毛損約２５１４萬元。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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