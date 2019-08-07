統一企業（００２２０）中期純利升近４０％，不派股息

《經濟通通訊社７日專訊》統一企業（００２２０）公布，截至６月３０日止中期純利升

３９﹒６％至約９﹒９８億元（人民幣．下同），每股盈利２３﹒０９分，不派中期息。

期內，收益約１１４﹒６９億元，上升２﹒２％，其中方便麵和飲品業務收益分別升

２﹒８％和０﹒６％，整體毛利率為３６﹒６％，上升３﹒１個百分點，而未計利息、稅項、折

舊及攤銷前盈利２０﹒９億元，上升１９﹒８％。（ｗｈ）



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