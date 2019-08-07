《日入而息》財爺指金融市場風險可控，大摩削恒指目標，國泰轉賺

《今天重點》﹡陳茂波指金融市場風險可控，未見港元套利活動有異樣；金管局指暫未見大

量資金進出香港市場，將密切監察

﹡美列中國為匯率操縱國，任志剛指或演變成貨幣金融戰，籲港警惕

﹡大摩削恆指目標至２４４００點，國指目標９７００點

﹡國泰（００２９３）中期虧轉盈賺１３﹒４７億元，派息１８仙；國泰中期

航空燃油成本總額降４﹒５％，燃油對沖虧損大減逾８２％；國泰指示威活

動對預訂來港機位有雙位數影響，料下半年收益率受壓

﹡中國鐵塔（００７８８）中期賺２５﹒４８億元人民幣升逾倍，不派息；鐵

塔指維持全年資本開支三百億人幣，全年５Ｇ基站需求１０萬個



《即日市況》﹡港股由跌轉升，全日收漲２０點報２５９９７，成交８０１億元



《深滬股市》﹡權重板塊拖後腿，滬指反彈無力倒跌０﹒３％釀六連挫



《美元匯價》﹡中美衝突愈演愈烈，聯儲或需進一步減息；歐元最新報１﹒１１８６╱

８８，日圓最新報１０６﹒２１╱２２



《公司業績》﹡國泰（００２９３）中期虧轉盈賺１３﹒４７億元，派息１８仙；國泰中期

航空燃油成本總額降４﹒５％，燃油對沖虧損大減逾８２％

﹡中國鐵塔（００７８８）中期賺２５﹒４８億元人民幣升逾倍，不派息

﹡大酒店（０００４５）中期少賺６０％至２﹒５４億，派息４仙

﹡國聯證券（０１４５６）７月淨利潤２９６８萬元人民幣

﹡華泰六八八六（０６８８６）７月淨利潤按年升２﹒５％

﹡申萬宏源（０６８０６）附屬申萬宏源證券７月賺２﹒７億元人民幣，按月

跌４７％

﹡中信建投証券（０６０６６）７月賺６﹒２億元人民幣，按年升近四倍，按

月漲約３７％

﹡香港電訊（０６８２３）中期溢利增１６％，中期派３０﹒０１仙；中期

ＡＲＰＵ升２％，流動通訊服務收益增１％

﹡信義光能（００９６８）中期純利跌２１﹒５％，中期息５﹒５仙

﹡信義能源（０３８６８）中期純利按年跌１﹒４％，中期息５仙

﹡東方證券（０３９５８）７月扭虧為盈賺２﹒０６億元人民幣

﹡亞洲水泥（００７４３）中期純利按年升５７﹒６％，不派中期息



《公司資訊》﹡大酒店（０００４５）第二季半島酒店香港出租率６１％，比上年同期跌

３個百分點

﹡中國鐵塔（００７８８）中期塔類收入升５﹒１％，租戶數升１１﹒８％

﹡江山控股（００２９５）首七個月發電量１３７﹒７萬兆瓦時升５﹒３％

﹡恆生（０００１１）鄭慧敏稱調低今年香港經濟增長預測，繼續招聘人手

﹡國泰（００２９３）上半年客運收益升５﹒６％，貨運收益因貿易磨擦跌

１１％；國泰史樂山稱港示威令來港旅客減，香港快運續以廉航業務模式營

運；示威活動對預訂來港機位有雙位數影響，料下半年收益率受壓

﹡匯控（００００５）開始回購計劃，昨日斥１﹒４５億購入２４０﹒５萬股

﹡新地（０００１６）旗下帝苑酒店促供應商打折５％

﹡興勝創建（００８９６）澄清尚未就收購上環酒店事項訂立正式協議



《國企紅籌》﹡中鐵建（０１１８６）簽訂加納保障房建設項目，涉９﹒９８億美元

﹡中國飛機租賃（０１８４８）出售兩架連租約空客飛機

﹡越秀地產（００１２３）７月份合同銷售額按年升７８％



《神州民企》﹡恆鼎實業（０１３９３）７月原煤產量升１４％

﹡騰邦（０６８８０）以３００萬售騰天企業近１５％股本

﹡合景泰富（０１８１３）７月預售額６７﹒１億元人民幣，按年增２８％

﹡長城汽車（０２３３３）否認寶馬合作生變傳聞，指合營項目進展順利

﹡旭輝控股（００８８４）首七個月合同銷售額按年升約３１％

﹡吉利（００１７５）７月銷量按年減２４％

﹡丘鈦科技（０１４７８）７月攝像頭模組銷量按年升４８％，指紋識別模組

跌１７％



《中國要聞》﹡深圳催谷閒置土地發展，受讓土地兩年不建設或被收回

﹡內地深化電力現貨市場建設，有序引導用電側參與報價

﹡國壽不放棄入主萬達信息，目前持股已逾一成

﹡ＭＳＣＩ表示基於可投資性考量，已從指數剔除四股份

﹡人行逆回購十二連停，單日零投放零回籠；人行與在華出口外企開會：未來

人民幣不會大幅貶值；人行副行長表示美國把中國列為「匯率操縱國」完全

錯誤

﹡新華社表示美多名專家質疑將中國列為「匯率操縱國」

﹡國台辦龍明彪稱暫停參加金馬影展涉政治考慮

﹡中國警告印度勿阻華為開展業務，否則將採反制措施

﹡美企響應「禁令」，華為向美資代工廠索償數億人民幣

﹡偉創力內部人士表示扣留華為物資因１億人幣應付款

﹡印尼延長對中國等國家部分鋼材徵收反傾銷稅

﹡上投摩根成首家外資控股基金，摩根資管持股５１％

﹡上海臨港表示臨港新片區業務多屬於集團，不屬上市公司

﹡易居克而瑞表示智慧社區是未來開發商建設重點

﹡滬蘇浙皖擬建異地異店退換貨聯盟

﹡穆迪副總裁表示內房海外垃圾債契約品質日益惡化

﹡銀保監表示保險公司應及時監測資產負債匹配狀況

﹡中國７月底外儲回落至３１０３７億美元

﹡廣東投資逾１３８億再建跨海通道，擬２０２０年開工

﹡伊利成為北京冬奧會合作夥伴俱樂部輪值主席單位

﹡特斯拉再次降價：只需半價就可升級全自動駕駛功能



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１０３８６﹒１８點



《其他消息》﹡美上訴庭表示檢方未懷疑三家中資行涉嫌違反制裁北韓禁令

﹡美列中國為匯率操縱國，任志剛指或演變成貨幣金融戰，籲港警惕

﹡記協發聲明譴責示威者阻攔和破壞無線新聞部採訪車

﹡陳茂波稱金融市場運作暢順有序，風險可控

﹡金管局表示暫未見大量資金進出香港市場；７月底外匯儲備資產按月增加

２８億美元

﹡深股通額度全日用４﹒８億元，外資連續六日流走；滬股通額度全日流走

２２﹒５億，陸股通淨賣出逾３０億

﹡仲量聯行表示中環商廈租金續踞全球首位，內地拉近差距

﹡中原經紀人指數急跌至３９﹒３５，樓價下調預警開始



《修例風暴》﹡大專學界申請下周五（１６日）於遮打花園集會

﹡中總表示示威事件不利營商環境，冀各界共同反對暴力

﹡律政司表示成立「獨立檢控委員會」之說無事實根據

﹡浸大校長錢大康與警方會面要求公平對待學生

﹡張曉明稱香港現正面臨回歸後最嚴竣局面

﹡逾百名法律界人士遊行及集會，促鄭若驊現身對談

﹡澳洲提升對香港旅遊警示，呼籲國民避免參與大型集會

﹡譚耀宗稱若香港發生動亂，中央必定會出手干預

﹡信銀國際北角分行恢復營業

﹡大新銀行北角及炮台山分行今早恢復正常服務

﹡警方表示未知方仲賢所持鐳射筆功率，高能量或使人受傷

﹡李柱銘稱基本法有出駐軍規定，不解引鄧小平講話用意

（ｚｚ）

