《日出而作》道指曾挫近六百點後回穩，布油七個月收市新低

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６００７．０７ 跌 ２２．４５點╱０．０９％

標普５００ ２８８３．９８ 升 ２．２１點╱０．０８％

納斯達克 ７８６２．８３ 升 ２９．５６點╱０．３８％

倫敦富時１００ ７１９８．７０ 升 ２７．０１點╱０．３８％

法蘭克福ＤＡＸ １１６５０．１５ 升 ８２．１９點╱０．７１％

巴黎ＣＡＣ４０ ５２６６．５１ 升 ３１．８６點╱０．６１％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０６．１３，歐元兌美元１．１２０８



《最新資訊》﹡民建聯發起眾籌，成立基金助示威影響市民商戶

﹡廠商會楊立門指出中小企捱不到很久，冀政府稅務上紓緩

﹡道指插５８９點後收復大部分失地，美債息受壓

﹡圓匯８個月新高，新西蘭央行減息紐元創３年半新低

﹡ＭＳＣＩ：中國大盤Ａ股納入因子從１０％升至１５％

﹡表列１０隻新加入ＭＳＣＩ Ａ股在岸指數深滬個股

﹡據報日本將恢復向南韓出口部分半導體原材料

﹡美國提升香港旅遊警示至第二級，稱香港出現內亂

﹡中國稀土協會出口稀土具特殊性，維護全球戰略地位

﹡內地醞釀推出一系列穩外貿細化措施

﹡外匯局美國認定中國匯率操縱是背離事實

﹡任志剛變金融戰機會增，美只攻不守京有力打持久戰

﹡ＭＳＣＩ中國指數納入海底撈、波司登等，剔出豐盛

﹡芝加哥聯儲憂通脹及貿易前景，支持進一步減息

﹡特朗普稱聯儲局應更大幅減息，年內再減息三次機會增

﹡同方友友（０１８６８）料中期溢利減７０％

﹡國微控股（０２２３９）料中期蝕最多２７０萬美元

﹡盛力達（０１２８９）料中期淨利潤跌逾８７％

﹡新明中國（０２６９９）料中期續錄虧損

﹡嘉耀控股（０１６２６）料中期蝕最多９５０萬人幣

﹡上海實業環境（００８０７）中期純利升１７﹒４％，不派息

﹡中昌控股（００８５９）商討收購控股股東內地物業

﹡中國有贊（０８０８３）獲百度３０００萬美元投資

﹡天臣（０１２０１）溢價１％配股，籌７５０萬元

﹡平保（０２３１８）旗下平安銀行中期純利升逾１５％

﹡光大證券（０６１７８）７月淨利潤升近５％

﹡同仁堂國藥（０３６１３）中期純利升近１７％，不派息

﹡信義玻璃（００８６８）中期純利增５﹒８％，派息２５仙

﹡盈大地產（００４３２）中期虧損收窄至１﹒５６億元，不派息

﹡朗廷（０１２７０）半年可分派收入減２﹒３％，每單位派８．７仙

﹡紐元中銀匯豐７天短存息８﹒８厘，入場費５萬港元等值

﹡高鑫零售（０６８０８）中期純利升５％，不派息

﹡雅生活（０３３１９）中期純利升６３％，不派息

﹡裕華能源（０２７２８）折讓逾１９％配股，籌６７５０萬元

﹡遠大中國（０２７８９）歸還佛山閒置地皮收近１﹒２億人幣

﹡寶龍地產（０１２３８）７月銷售額升逾４７％



《國企紅籌》﹡國電科環（０１２９６）掛牌售國電銀河水務７０％股權

﹡青鳥環宇（０８０９５）分拆青鳥消防明天深圳上市



《神州民企》﹡長城汽車（０２３３３）澄清與寶馬合資按計劃進行



《中國要聞》﹡科創板中止審核企業本月補材料節奏加快

﹡人行本周六減息屬不實消息，已向公安機關報案

﹡人行上海總部召開金融行業ＩＰｖ６規模部署推進會

﹡證金今起下調轉融資費率８０個點子，利券商降低成本

