【騰訊預測】花旗料次季非通用會計準則盈利升１３％，削目標價

《經濟通通訊社８日專訊》花旗發表研究報告表示，騰訊（００７００）將於本月１４日公

布第二季度業績，估計其非通用會計準則盈利（ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）按年升１２﹒９％，總收入

達８９６億元（人民幣．下同），按年升２１﹒６％，按季升４﹒８％，並料手遊收入達２２５

億元，按年及按季分別升２８％及６％，主要受惠於第二季推出更多新遊戲，尤其是《和平精英

》及《完美世界》帶來的遞延收入，但部分被季節性弱勢，以及《王者榮耀》及《ＱＱ飛車》等

弱勢所抵銷，基於下調盈利預測，將騰訊目標價由４４８港元，下調至４４１港元，維持「買入

」評級。

該行並估計，騰訊次季廣告收入按年升１５﹒３％至１６３億元，當中媒體廣告按年下跌６

﹒９％，社交廣告按年升２６﹒４％。該行認為，投資者應觀察騰訊第二季之後的表現，並重點

關注遊戲收入、雲解決方案的企業採用速度以及金融科技服務的增長前景。

花旗將騰訊２０１９－２０２１年度收入預測調低１﹒４％、１﹒９％及２﹒２％，而每股

盈利預測則調低１﹒７％、１﹒７％及１﹒８％，次季手遊及網上廣告收入預測分別下調

４﹒７％及４﹒５％，以反映遊戲收入較長的攤銷期以及廣告需求開支下滑。（ｂｉ）



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