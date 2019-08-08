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即市新聞

08/08/2019 10:42

【騰訊預測】花旗料次季非通用會計準則盈利升１３％，削目標價

　　《經濟通通訊社８日專訊》花旗發表研究報告表示，騰訊（００７００）將於本月１４日公
布第二季度業績，估計其非通用會計準則盈利（ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）按年升１２﹒９％，總收入
達８９６億元（人民幣．下同），按年升２１﹒６％，按季升４﹒８％，並料手遊收入達２２５
億元，按年及按季分別升２８％及６％，主要受惠於第二季推出更多新遊戲，尤其是《和平精英
》及《完美世界》帶來的遞延收入，但部分被季節性弱勢，以及《王者榮耀》及《ＱＱ飛車》等
弱勢所抵銷，基於下調盈利預測，將騰訊目標價由４４８港元，下調至４４１港元，維持「買入
」評級。
　　該行並估計，騰訊次季廣告收入按年升１５﹒３％至１６３億元，當中媒體廣告按年下跌６
﹒９％，社交廣告按年升２６﹒４％。該行認為，投資者應觀察騰訊第二季之後的表現，並重點
關注遊戲收入、雲解決方案的企業採用速度以及金融科技服務的增長前景。
　　花旗將騰訊２０１９－２０２１年度收入預測調低１﹒４％、１﹒９％及２﹒２％，而每股
盈利預測則調低１﹒７％、１﹒７％及１﹒８％，次季手遊及網上廣告收入預測分別下調
４﹒７％及４﹒５％，以反映遊戲收入較長的攤銷期以及廣告需求開支下滑。（ｂｉ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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