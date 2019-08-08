《國金與投資－曾廣標》中美「曬冷」還有轉機嗎？

《國金與投資》中美關係由於特朗普突然宣布要向其餘３０００億元中國貨開徵１０％的懲

罰性關稅而急轉直下，重開貿易磋商的面貌似良好氣氛隨即破減，而中方也立即反制，暫停採購

美國農產品及不再堅守人民幣兌美元「保七」，環球金融市場即時大亂，各地股市紛紛大跌，資

金流入債市及黃金避險，金價升上１５００美元續創六年新高。一些中外專家都認為，中美已由

貿易戰發展至貨幣戰，在特朗普任內將無法和解。



＊特朗普為何突然再變「關稅人」？＊



特朗普變回「關稅人」的理由是中國正利用談判拖拖拉拉，等待美國大選後民主黨人上台，

而不是真正大量購買美國農產品，使他難以向農民粉絲們交待，至於指中國沒有認真打壓芬太尼

鴉片類毒品進入美國，則只是特朗普順帶向他的朋友習近平提出抱怨。



中方的說法則是，購買大量美國農產品需要時間安排，美方亦不能隨便開高價，而芬太尼主

要是美國本身的問題，中國已設法打擊芬太尼，因此，美方的指控是無理的，突然增加關稅更是

又一次出爾反爾，逼使中方不得不迎戰。



＊欲向農民交待徒逼使中方反擊＊



特朗普近期已懷疑，中方是有心拖到美國大選之後，與民主黨人從新談貿易，而中方在恢復

購買美國農產品時並不積極，這使他難以向農民交待，在一些關鍵州，特朗普需要農民的支持才

可以勝出，因此，決心對中國又來一次極限施壓。



他不是即時加徵關稅，而是等待９月才實行，等於給與時間讓中方考慮，然而，特朗普已多

次這樣不守遊戲規則，中方的反應較他的預期來得強硬，除了停買農產品之外，還不再守住人民

幣兌美元的「七算」心理大關。



＊人民幣不會大幅貶值＊



當人民幣跌破七算，引來全球對中美貨幣戰的恐慌，理論上，心理大關失守，人民幣的下跌

幅度可以很大。然而，中國的匯價由官方調節，跌破七算只是對美國加徵關稅的自然反應，不代

表中方不再堅守穩定匯價的立場。因此，當美元整體轉強時，人民幣的跌幅其實很有秩序，主要

只是跟住一籃子貨幣的走勢，沒有自行大跌。對中國老百姓來說，若人仔持續貶值，也會引起恐

慌導致資金外流，這是中國決策層需要避免的。



穩定匯價絕對不等於操縱，這是基本常識。我認為，跌破七算只是中方的一次嚴厲警告，即

是，中國是可讓貨幣下跌來對沖美國任意加關稅。對於中方的反制，特朗普暴跳如雷，下令把中

國列為匯率操縱國，即可以加強對中方制裁及向貨幣基金會投訴，而一些美國專家警告謂特朗普

可能把加徵的關稅由１０％加至２５％，特朗普的競選運動更揚言要把中國的關稅加至４０％云

云。



＊關稅戰升級必定兩敗俱傷＊



特朗普指對中國加關稅的施壓，已令到大量外商和資金正在離開中國，然而，若果真的如此

，也無需威嚇關稅要升級了。實情是加關稅雖損及中國經濟，但對美國經濟亦帶來影響，特別是

最後開徵的將包括大量在中國生產的消費品，這是美國消費者可以享受較廉價產品的來源，根本

上難以隨意替代。因此，威脅再加關稅只是特朗普的一場豪賭。



＊美方仍希望９月繼續磋商＊



當發覺可能說過了頭之後，特朗普的手下也開始出來為他補鑊，謂美方仍準備與中國在９月

繼續貿易磋商，並說特朗普對於與中國達成貿易協議仍然樂觀云云。這雖然主要是為了安撫市場

，也是在中美關係上留有一手。



特朗普近期仍避免直接批評習近平，而值得注意的是，雖然中國網民大罵特朗普毫無誠信，

但中國官方卻避免點名批評，反映出還是有所節制，畢竟中美的講和很大程度是建基於兩國領袖

的共識上。



＊生門在於回到大阪習特共識＊



大阪習特會的共識，應該是中國恢復購買農產品換取美國放寬封殺華為，而由於對於美企重

新接華為訂單遲遲未獲批，中方自必不會即時大量購買美國農產品。如今，外界都認為，這種相

互讓步的共識已不再存在。然而，中美關係經常會有神來之筆，因此，也不能排除在農產品和華

為問題上取得共識，使談判可以繼續進行。



我不會過分樂觀，但也不會太過悲觀。特朗普考慮得最多的是連任總統，而中國領導層也不

會以為民主黨人便一定是更佳的談判對手。今次能否轉危為機，還要看中美能否返回大阪共識上

。《資深評論員 曾廣標》

