《行內行外－梁崇讓》社會怨氣來自當局的「堅離地」

《行內行外》《逃犯條例》搞到香港滿城風雨，遊行引發的衝擊由金鐘立法會、灣仔警察總

部擴展至全港社區及各區警署，期間更推行不合作運動，逼使港鐵（０００６６）香港市民的主

要交通工具，被癱瘓至不能正常運作，甚至發動８月５日全港三罷（罷市、罷工、罷課），希望

引起全球對香港的關注。現時的香港社會已明顯地出現了嚴重分裂，包括：朋友、同事、兄弟、

特別是父子的撕裂爭拗，如這種分裂風氣繼續發酵，香港社會不穩定的趨勢短期不能扭轉，相信

香港日後要有較理想的持續發展必具難度。



＊大行調低港經濟預測＊



在未有《逃犯條例》事件發生前，香港在多個經濟領域和競爭力的世界排名已在持續下跌，

以目前的混亂形勢，要想將香港的世界排名逆轉上升，簡直是天方夜譚。據報道：由於中美貿易

戰的談判現仍處於膠著狀態，而香港社會爭議的風波短期內又未能解決，多間外資大行已紛紛調

低今年本港經濟增長預測，甚至有經濟師指出如事態未能改善，不排除會出現負增長。



至於港股７月份主板平均成交額只有約７百億元，而６月份的平均成交額還超過８百億元，

相比跌幅超過１５％，這個跌幅對港交所（００３８８）的收入自然有所影響，實感不是味兒，

怪不得港交所行政總裁李小加日前曾公開表示要研究原因。不過在業界零佣金的運作下，靠佣金

收入的市場中介法團和從業員的收入實則影響不大，因為筆者已多次闡明，任何成交額的數目乘

零得出的數字也是零，收入欠奉的，因此並不是有如當局所說，市場餅大了，人人都可分吃多一

點這個歪理。一直以來，本土證券公司和從業員都是香港金融業的中流砥柱，政府有關當局早已

拚棄了這群為香港默默耕耘了數十年的本土支柱，令社會增添怨氣，這怪不得別人啊！



＊多個行業被財團壟斷＊



多年前筆者曾在《行內行外》撰寫過一篇以《資本主義的掠奪》為題的文章，內容提及在資

本主義制度下，當資本主義發展到極限時，最終會掠奪社會各階層的資產和資源，如大家有留意

，在今時社會現實生活中，大家所享用的產品和服務，大部分都是由幾家國際大財團所控制，就

以電腦和手機為例，大家必須選用微軟、安卓、蘋果等軟件或硬件等系統，至於日用品、藥品、

食品、飲食和運輸交通等等，大部分也是由各大財團包辦。



就以香港為例，「地產霸權」這一詞已出現了多年，無論是真是假，總顯現出香港市民的一

絲怨氣。眼看以前一間間的中小型茶餐廳都被麥當勞、肯德基、大家樂、大快活、美心等大飲食

集團所取代，以前大街小巷的大小辦館消失了，接踵而來的是萬寧、屈臣氏、百佳、惠康、Ｕ購

、７－１１和ＯＫ店了，全都是大財團擁有的企業所壟斷；至於香港的金融業，銀行的借貸存款

業務，早早已由幾大銀行所佔有。



＊貧富懸殊越來越大＊



香港的證券及期貨服務業，多年前有關當局狠心地實施「一業兩管」和「撤銷最低佣金制」

，讓銀行可以直接掠奪本土證券公司和從業員的股票買賣業務，令不少本土中小型公司結束關門

，又剝奪靠佣金收入的從業員生存空間，這是要大棄小的做法，以上種種現象都是間接或直接向

小戶或小市民開刀。



這些年來，香港通脹持續上升，樓價不斷創新高，但整體市民平均收入增幅，卻停滯不前，

本港貧富懸殊的差距越來越大，反映貧富差距的堅尼系數已超過０﹒５，並屢創新高。這些情況

的惡化，都是由於政府直接或間接推行的政策所致，因此市民自然累積了一定程度的怨氣，可是

香港有關當局從沒有想辦法去減低這股怨氣，才導致今時今日社會的嚴重矛盾和分裂，也令這種

情況無限擴大。至於有那個資本主義大國，是否可長期依靠掠奪他國資產，搞亂競爭國的經濟和

政治，來鞏固自己國家在世界經濟和政治上保持強國地位？真有待歷史來告知大家了。



＊官員感受到民情嗎？＊



後記：香港政府常被人批評施政不貼地，有時更是好心做壞事，就以派錢回饋市民為例，其

派錢手法備受批評，辦理申請手續被市民責斥為擾民，申請後遲遲未知結果也令市民感到不滿。

據悉令市民更不滿是至今仍有很多市民未有收到款項，還有一些市民在七除八扣下剩收到２元，

百餘元等……令收款人氣結憤怒，甚至覺得是侮辱，有關當局官員知道嗎？感受到民情嗎？原本

政府派錢本是全民開開心心的事，可是左拖右拖，處理手法不得民心，開心變怨氣，這真是無話

可說！只怪官員「堅離地」，正如撤銷最低佣金制，為成就香港交易所，卻扼殺了數以萬計業界

從業員的生存空間，增添了數以十萬計家庭成員的怨氣，值得嗎？

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

