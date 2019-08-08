《投資觀點－施宏毅》「英國特朗普」上任，中英貿易戰正式上映？

《投資觀點》英國新首相約翰遜上任，斷言無論是否有協議，英國在１０月３１日必定會退

出歐盟。雖然市場早已預計約翰遜偏向硬脫歐，但在文翠珊的法案，無協議脫歐早被一口飲品否

決，約翰遜是否會拉攏美國作為政治後盾，逼使通過議會？本應得到英國批准參與５Ｇ項目的華

為，是否會被「暫緩」？最終英國會否跟從美國立場，共同對付中國，演變成為朋友的敵人便是

敵人。

７月２３日，約翰遜以６６％支持度，當選保守黨黨魁接任首相。他身為前英國外交及國協

事務大臣和前倫敦市長，被認為上流精英，期望他帶領英國脫離歐盟。其實根據《里斯本條約》

的第５０條，以及歐盟就押後脫歐的決定，英國如果甚麼都不做，英國在１１月１日將自動身處

歐盟之外。雖然他一直表示英國無協議脫歐就是最好的脫歐方案，但是近來改變說法。

在６月２６日，他揚言硬脫歐仍是選項，但機會只有百萬分之一。市場推測他已經想好北愛

爾蘭問題，因為就在更早段時間，公布了「替代方案」，能脫離單一市場與關稅同盟，也能避免

愛爾蘭島上的硬邊境。將硬邊境問題分折多個解決方案，包括「特別經濟區」、「共同旅行區」

、「貨運地理追蹤」等等。這便成為只須加入「須提出替方方案以避補底方案」，並非要完全刪

去原有「補底方案」的條文，更容易讓歐盟接受。其二，說服疑歐派接受「協議雖有補底方案，

卻不必實行」，以爭回他們的支持。

要行使這個法案，約翰遜需要政治力量和籌碼說服國會和讓「歐盟能夠容忍」。

其力量來源便是與美國和特朗普的關係，美國是英國的主要貿易和投資夥伴，２０１８年英

國和美國的貿易總值為１８３２億英鎊，佔英國貿易總額的１４﹒６％。再約翰遜上場後的好幾

天，英美達成了脫歐後的新雙邊協議，可能比現在的雙邊貿易增加「三到五倍」，減少脫歐後經

濟放緩的風險。

並且在７月２３日，英國宣布暫緩華為參與當地的５Ｇ建設。其實在４月時英國宣布華為可

參與項目，可見英國約翰遜的取態會偏幫美國，獲得足夠的政治籌碼。最嚴重的事更可能共同對

付中國，進行新一輪的「中英貿易戰」。《「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

