《凱文隨筆－凱文》美國的槍桿子政權

《凱文隨筆－凱文》美國德州埃爾帕索市上周六（３日）發生嚴重槍擊事件，死了大約２２

人，總統特朗普今天（美國時間周三）會到該市去走一趟，慰問死者家屬，當然又是大型示威抗

議恭迎聖駕。



一位經常外訪作演講的內地學者說了一個故事，他有次到紐約去參加一次國際會議，紐約市

長致開幕辭時說，這個周末真好，沒發生開槍事件，話剛說完，翌日又來了新的槍擊事件。



在美國，大約花５００港元就能循正式手續在槍店內買到一枝簡易版的手槍，原因是美國憲

法第二條修訂法例訂明，民眾可擁槍械作自衛之用。



前霍士頻道著名主播標奧賴利（曾涉及多宗性騷擾案，據說以千萬美元的巨額款項作庭外和

解）多年前曾在一個５分鐘清談節目中介紹，美國立國的國父們訂立這條法例的目的是為了武裝

早年的美國人，免受印第安人的仇殺。這說法不無道理，因為早年的美國黑人與印第安人都是不

准擁有槍械的。



換言之，這是１８世紀的法律，沿用至今。美國應該已經沒有印第安人來報２００多年前的

仇了，但槍械技術的改良，已發展到極致，別說高性能軍火在一分鐘內可置過百群眾於死地，一

枝普通手槍也可輕易奪去幾個人的性命。



但法例一直沒改，因為軍火商主宰一切。美國軍火商應該都比我們的首富更富有，但他們追

求的已不是財富的累積，他們是造王者，「槍桿子出政權」，是人類恆久不變的定律，軍火商可

輕易令一個國家陷入動亂。任何人提管制軍火槍械，等同針對軍火商，政治前途很快就歸零。所

以美國國會議員總是沒對這問題認真過，還記得奧巴馬當年在媒體面前為大型槍擊死難者淚眼盈

眶，要改革槍械政策，馬上惹來狂批，他只好簽行政指令，但影響力有限。



美國國會在過去２５年來未通過一項重大的限制槍械法案。更諷刺的是，特朗普上任不久，

就取消奧巴馬的其中一項行政指令（指令的正式生效日是特朗普正式上任前兩天），意味著精神

病患者也可購買槍。



現年３７歲、正在角逐明年總統席位的印第安納州南本德市市長布蒂吉格（Ｐｅｔｅ

Ｂｕｔｔｉｇｉｅｇ）在周末的槍擊事件後接受訪問時說，如果仍不立法禁止槍械，在２０３０

年前，美國街上將新增１﹒３億枝槍。以目前美國３﹒３億人口推算，屆時的人口也只是３﹒５

億而已，這個數據確實頗為有趣。



「凡夫畏果，菩薩畏因」；美國國父們當年種下了「因」，後人今天不斷在嘗其「果」。這

顆苦果不易摘除，要請高僧大德開示。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作近３０年。彼為英國語言學家協會會員，於２０１５年取

得特許語言學者（Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｌｉｎｇｕｉｓｔ）資格。）

