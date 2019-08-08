【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社８日專訊》藍籌股就派發股息陸續「除淨」，除息因素亦開始令恆指期貨

「低水」。中移動（００９４１）及太古Ａ（０００１９）均在今日中午公布半年業績，分別派

息１﹒５２７元及１﹒３５元，除息日分別是８月２９日及９月４日。

收息股中，港燈（０２６３８）及置富產業（００７７８）均在下周二（１３日）除淨，分

別派中期息１５﹒９４仙及２６﹒１３仙。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資

應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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中國透雲（０１３３２） 四合一 １２╱０８ － －

亞洲能源（００３５１） 五合一 １９╱０８ － －

萬德金融（０８１６３） 十合一 １９╱０８ － －

大灣區投資（００２６１）二十合一 ２１╱０８ － －

羅馬集團（０８０７２） 二十合一 ２２╱０８ － －

蒙焦煤企（００９７５） 十合一 ２６╱０８ － －

科地農業（０８１５３） 四十合一 ２６╱０８ － －

南華金融（００６１９） 二供三 ２７╱０８ ２９╱８－ ４╱９ ０４╱１０

，供股價４２仙

中海重工（００６５１） 四十合一 ２８╱０８ － －

卡姆丹克（００７１２） 四合一 ２８╱０８ － －

中國天弓（００４２８） 一供二， ０２╱０９ ４╱９－１０╱９ ０８╱１０

供股價２８仙

新煮意 （０８１７９） 十合一 ０２╱０９ － －

五龍電動車（００７２９）二十合一 ０５╱０９ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股（編號） 派息 除淨日期

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匯豐控股（００００５） 第二次中期息１０美仙，可以股代息 １５╱０８

恆生銀行（０００１１） 第二次中期息１﹒４元 １６╱０８

中國旺旺（００１５１） 末期息２﹒４１美仙 ２２╱０８

特別股息０﹒４８美仙 ２２╱０８

九倉置業（０１９９７） 中期息１﹒１元 ２２╱０８

電能實業（００００６） 中期息７７仙 ２９╱０８

中移動 （００９４１） 中期息１﹒５２７元 ２９╱０８

長江基建（０１０３８） 中期息６８仙 ３０╱０８

長和 （００００１） 中期息８７仙 ０２╱０９

中電控股（００００２） 第二期中期息６３仙 ０２╱０９

長實集團（０１１１３） 中期息５２仙 ０２╱０９

太古Ａ （０００１９） 中期息１﹒３５元 ０４╱０９

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（ｅｃ）

