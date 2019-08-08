《專家之言－黃德几》平安好醫生淨虧損收窄，註冊用戶持續增加

《專家之言》平安好醫生（０１８３３）在內地運營互聯網醫療健康平台，今年上半年集團總

收入２２﹒７３億元（人民幣﹒下同），按年上升１０２﹒４％，各業務板塊收入均保持不俗增

長；其中，在線醫療的收入按年上升８０﹒５％至３﹒３６億元，佔總收入的１４﹒８％，較

２０１８年全年的１２﹒３％，擴張２﹒５個百分點。期內，淨虧損收窄３８﹒４％至２﹒７４

億元，淨虧損率由去年同期的３９﹒６％，下降２７﹒６個百分點至１２％。



＊６月底月活躍用戶數按年升２９％＊



集團的互聯網平台表現理想，截至今年６月底，月活躍用戶數（ＭＡＵ）按年上升２９％至

６，２７０萬，註冊用戶數於過去一年累積增加６，１３０萬人，至２﹒８９億人。今年上半年

，平均付費用戶轉化率達由去年同期的３﹒１％增加至３﹒７％。期內，日均諮詢量增加

２３﹒５％至６５﹒６萬。在線醫療的毛利率為５０﹒５％，按年上升６﹒８個百分點。

今年６月底，集團自有醫療團隊執業醫師平均擁有１４年醫療專業經驗，自有醫療團隊達１

１９３人，簽約合作外部醫生（均為三級甲等醫院副主任醫師及以上職稱）５３２４名，合作醫

院數逾３０００家，其中三級甲等醫院超１４００家；合作線下藥店超３﹒２萬家，較

２０１８年底增加１﹒６萬家；零售藥店雲網絡覆蓋超過２００個城市。

隨著內地醫療需求持續，去年陸續發佈了如《國務院辦公廳關於促進「互聯網＋醫療健康」

發展的意見》、《互聯網診療管理辦法（試行）等，進一步監管網上會診服務，有助提高行業門

檻，行業有望持續發展。另外，除內地市場外，平安好醫生與Ｏ２Ｏ平台Ｇｒａｂ成立合資公司

，共同發展印尼市場。



＊短線走勢有望改善，反彈阻力４０元＊



今年４月底，網上流傳一份匿名的沽空報告，指集團通過數據誤導投資者，報告認為集團的

商業價錢幾乎為零。不過，集團已發澄清公告，指為惡意詆毀的不實文章，並已向公安機關報案

，案件正立案偵查。走勢上，３月８日升至５２﹒８元（港元﹒下同）遇阻回落，形成下降軌，

惟近１０天線走高於２０天和５０天線，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距擴大，

短線走勢有望改善，可考慮３３元吸納，反彈阻力４０元，不跌穿２８﹒５５元續持有。

《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

