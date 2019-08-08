《專家之言－李偉傑》港股超賣料反彈，升抵２６８６８需Ａ股配合

《專家之言》近期港股被壞消息完全掩蓋，雖然七月底中美貿易談判重啟，會議後表示談判

進程理想，但勢估不到談判完結後一日，在上周四（１）日，特朗普宣布９月１日，將對中國餘

下

３０００億美元進口貨品徵收１０％關稅，隨後亦建議將中國列為匯率操縱國，預計美國將向國

際貨幣基金組織提出或單方面制裁中國。按規定美國將中國列為匯率操縱國一年後，美方認為未

有改善，將對中國單方面進行制裁，例如禁止中國企業競奪美國政府合同，和不能獲取美國政府

機構的開發項目融資，但中國對以上活動參與度極低，以及開發融資餘額為零，估計特朗普舉動

相信是以姿態行先，以逼中國達成貿易協議為實，因中美貿易戰已開始超過一年有多，到現時美

國仍未能取得他們認為的成功，加上明年將開始美國總統大選，要贏取更多選民支持，相信特朗

普會無所不用其極繼續在不同層面中施加壓力，估計未來一段時間潛在特朗普的突發消息將使環

球股市帶來大幅波動。



＊炒技術反彈，只宜小注怡情＊



經過本輪急跌過後，一下子恆生指數跌穿慣常用的所有移動平均線，牛證死傷慘重，恆生指

數在周二（６日）低見２５３９７點水平，由七月尾計跌超過２３００點，現時恆生指數１４天

ＲＳＩ已跌至２０水平，出現極度超賣情況，短期有機會出現技術性反彈，但奈何市場投資信心

隨着本港內外夾擊下，風險胃納亦見縮緊。恆指反彈的話，都是向着近期產生的下跌裂口位底部

挑戰，第一個是２６０８６點這個位置相信挑戰難度不算太高，第二個是２６８６８點相信要內

地股市及人民幣配合才能有望接近。但假若港股能反彈到該水平的話，可考慮減磅或者食胡，因

為在低位反彈１５００點後，相信投資者亦願意先行獲利，最理想以及有點奢侈的目標是

２７４９５點，同時亦是近２５０天線水平，要去到該位置相信特朗普要再次反口才有機會，但

當然提醒各位，現時主要是炒技術性反彈，小注怡情為主，若外圍股市不能配合的話，就要搵位

走貨，因為現時除開展中美貿易戰外科技戰與貨幣戰亦同時夾擊，今年低位應該還未出現。

《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股

上市申請擁有財務權益）

