《經濟通通訊社８日專訊》精雅印刷（０８３９１）發盈警，預期截至今年６月底止３個月
錄得虧損不超過１００萬元，而上年同期則錄得虧損約４４０萬元。如果不計上年同期的上市開
支６３０萬元，則錄得溢利約１９０萬元。
集團指，虧損主要由於對環保關注日漸增加、信息數碼化日益普及、網絡營銷、社交媒體和
全球化的興起，導致印刷服務客戶之訂單減少所致；及公司股份於去年５月１１日在聯交所
ＧＥＭ上市後產生額外行政及其他經營開支，包括董事薪酬、專業費用及審計費用。（ｊｔ）
08/08/2019 08:46
【企業盈警】精雅印刷（０８３９１）料季度虧損收窄至不逾百萬元
《經濟通通訊社８日專訊》精雅印刷（０８３９１）發盈警，預期截至今年６月底止３個月
錄得虧損不超過１００萬元，而上年同期則錄得虧損約４４０萬元。如果不計上年同期的上市開
支６３０萬元，則錄得溢利約１９０萬元。
集團指，虧損主要由於對環保關注日漸增加、信息數碼化日益普及、網絡營銷、社交媒體和
全球化的興起，導致印刷服務客戶之訂單減少所致；及公司股份於去年５月１１日在聯交所
ＧＥＭ上市後產生額外行政及其他經營開支，包括董事薪酬、專業費用及審計費用。（ｊｔ）
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