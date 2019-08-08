【企業盈警】香港生命科學（０８０８５）料季度盈轉虧

《經濟通通訊社８日專訊》香港生命科學（０８０８５）發盈警，預期截至今年６月底止３

個月將錄得虧損，而上年同期則錄得溢利約４５０萬元。

盈轉虧主要由於去年同期並無應收貸款利息款項的減值虧損撥回，以及就新成立實驗室及客

戶服務中心所需行政及經營開支自今年３月起增加。

該集團將於下周三（１４日）或前後刊發第一季度業績。（ｊｔ）

