《經濟通通訊社８日專訊》香港生命科學（０８０８５）發盈警，預期截至今年６月底止３
個月將錄得虧損，而上年同期則錄得溢利約４５０萬元。
盈轉虧主要由於去年同期並無應收貸款利息款項的減值虧損撥回，以及就新成立實驗室及客
戶服務中心所需行政及經營開支自今年３月起增加。
該集團將於下周三（１４日）或前後刊發第一季度業績。（ｊｔ）
08/08/2019 08:47
【企業盈警】香港生命科學（０８０８５）料季度盈轉虧
《經濟通通訊社８日專訊》香港生命科學（０８０８５）發盈警，預期截至今年６月底止３
個月將錄得虧損，而上年同期則錄得溢利約４５０萬元。
盈轉虧主要由於去年同期並無應收貸款利息款項的減值虧損撥回，以及就新成立實驗室及客
戶服務中心所需行政及經營開支自今年３月起增加。
該集團將於下周三（１４日）或前後刊發第一季度業績。（ｊｔ）
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