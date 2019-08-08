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即市新聞

08/08/2019 09:22

港股持觀望，開報２５９９９點升２點，國指漲５點

　　《經濟通通訊社８日專訊》昨日有三個國家開展減息，市場投資者關注全球開始減息浪潮，
美國１０年期債券亦曾跌穿１﹒７％，反映資金避險因素大增。亞洲股市今早普遍靠穩，日經跌
３４點，首爾指數升８點。港股今早靠穩高開２點，其中創科實業（００６６９）反覆下挫後現
資金撈底，而資金亦追捧股份，電能實業（００００６）升近２％。恆生指數報２５９９９點，
升２點，主板成交１６﹒６８億元。國企指數報９９９８點，升５點。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒１７％，報６０﹒１元；港交所
（００３８８）跌０﹒７３％，報２４４﹒８元；騰訊（００７００）升０﹒７１％，報３４１
元；中移動（００９４１）升０﹒１６％，報６３﹒２５元；友邦保險（０１２９９）升
０﹒２６％，報７７元。

　　恆指十隻升跌幅顯著股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　５４﹒２０元　　　升２﹒２６％
　　電能實業（００００６）　　５５﹒９０元　　　升１﹒７３％
　　新地　　（０００１６）　１１３﹒００元　　　升１﹒０７％
　　中國旺旺（００１５１）　　　５﹒９８元　　　升０﹒８４％
　　石藥集團（０１０９３）　　１２﹒５０元　　　升０﹒８１％

　　瑞聲科技（０２０１８）　　３６﹒４０元　　　跌１﹒３６％
　　中石化　（００３８６）　　　４﹒６８元　　　跌０﹒８５％
　　中石油　（００８５７）　　　３﹒８４元　　　跌０﹒７８％
　　港交所　（００３８８　　２４４﹒８０元　　　跌０﹒７３％
　　建設銀行（００９３９）　　　５﹒６７元　　　跌０﹒７０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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