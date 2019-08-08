  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/08/2019 17:00

《盤後部署》港股周內料繼續反彈，惟下周或受本地因素影響再受壓

　　《經濟通通訊社８日專訊》隔晚（７日）道指曾暴跌逾６００點，不過及後反彈跌幅收窄，
僅收跌２２點或０﹒１％。恆指今早跟隨美股牛皮，僅高開２點，報２５９９９點，隨著
ＭＳＣＩ及後公布８月季檢，將中國Ａ股納入因子增加至１５％，Ａ股高開高走，並帶動港股早
段一度飆高逾３００點，惟其後港股升幅收窄。
　　午後多隻藍籌公布中期業績，表現皆未如理想，港股升幅再度收窄。不過，中國海關總署其
後公布，７月出口意外增３﹒３％，遠好過市場預期跌２％，港股跟隨Ａ股收復部分失地，最終
收升１２３點或０﹒４８％，報２６１２０，主板成交７５９﹒６１億元減逾５％。國企指數報
１００４１，重上一萬關，升４８點或０﹒４８％。
　　Ａ股同樣反彈，上證收報２７９４，升２５點或０﹒９３％。深成指收報８９１９，升
１０４點或１﹒１９％，兩市成交３６７２億元人民幣。

＊避險基金淨槓桿率創新低，內地正醞釀推穩外貿措施＊

　　上星期美股動盪，避險基金亦開始改變策略建立淡倉，據摩根士丹利數據顯示，避險基金的
淨槓桿率跌至自２０１６年２月以來新低，而衡量風險偏好的總槓桿率仍高於自２０１０年以來
一直保持的７５％以上，這反映避險基金的股票佔比仍然很高，但大部分都是作沽空。另外，避
險基金買空數隻股票，造成一定程度的擁擠，故有大規模拋售的隱憂。摩根士丹利就認為，由於
總槓桿偏高，限制避險基金在大市大幅下跌時的買入能力，亦可能是目前最大的風險。而如果美
股急瀉，港股亦難逃一劫。
　　中美貿易戰局勢持續緊張，有傳中央政府為求穩定國內外貿發展，已制定出一系列穩外貿具
體政策措施，包括修訂進口技術和產品目錄、拓展關鍵零組件及先進技術設備進口多元化管道、
進一步擴大跨境電商綜合試驗區試點、盡快推出第三批進口貿易示範區等。以目前中美形勢而言
，幫助國內企業拓展關鍵零組件、先進技術設備進口來源，使他們對這類產品和技術進口可進行
多元化選擇，是下一步政策導向重點之一。如果中央周內推出上述維穩措施，Ａ股將能夠重拾上
升動力，繼而帶動港股。

＊技術指標現利好訊號，惟政局未穩下周大市或再向下＊

　　港股延續上日升勢，今日最高曾升近３００多點，惟後段升幅收窄。從技術指標而言，
１４天ＲＳＩ掉頭向上，更突破５時段平均線，反映港股可能繼續出現技術反彈。另外，
ＭＡＣＤ的ＤＩＦ亦開始收窄，意味港股正出現轉勢訊號。
　　不過，上日大市成交回落至逾６００億元水平，加上本周已經踏入尾聲，周末再有示威的機
會極大，或會於下周初再次打擊大市氣氛，在成交未能配合下，相信下周初港股將再度向下，因
此預期明日港股或可收復本周一（５日）的下跌裂口，但至下周一（１２日）就會轉勢向下。
（ａｌ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
生財有道08/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港股仍會下試二萬五
中國故事08/08/2019
【A股外援】摩指擴容節點正值貿易戰升溫 增量外資部署顯尷尬
生財有道08/08/2019
價值投資法的啟蒙
國際動態08/08/2019
迪士尼平價串流平台 撼Netflix
生財有道07/08/2019
《開市Good Morning》林家亨：料人幣貶值少於6%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金