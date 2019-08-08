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即市新聞

08/08/2019 08:15

【日韓相爭】據報日本將恢復向南韓出口部分半導體原材料

　　《經濟通通訊社８日專訊》據日媒報道，日本政府將允許向南韓出口部分半導體生產原材料
，這是日本７月收緊這類產品出口管制以來的首次放行。
　　據悉，日本經濟產業省可能最早於今日宣布今次消息，相信此舉將緩和南韓晶片生產商的壓
力，因南韓晶片商難以為日本原材料找到替代供應。同時南韓民間亦掀起抵制日貨的運動，大型
日本企業如朝日啤酒及豐田汽車等車廠亦受到不同程同的影響。（ｍｎ）

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