【日韓相爭】據報日本將恢復向南韓出口部分半導體原材料

《經濟通通訊社８日專訊》據日媒報道，日本政府將允許向南韓出口部分半導體生產原材料

，這是日本７月收緊這類產品出口管制以來的首次放行。

據悉，日本經濟產業省可能最早於今日宣布今次消息，相信此舉將緩和南韓晶片生產商的壓

力，因南韓晶片商難以為日本原材料找到替代供應。同時南韓民間亦掀起抵制日貨的運動，大型

日本企業如朝日啤酒及豐田汽車等車廠亦受到不同程同的影響。（ｍｎ）

