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08/08/2019 08:25

【修例風波】美國提升香港旅遊警示至第二級，稱香港出現內亂

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國國務院將香港旅遊警示提升至第二級別，指出因香港出現內
亂，呼籲美國國民在香港境內活動時需提高警惕。
　　警示指，自６月以來香港的不同區域先後多次出現政治示威活動，雖然大部分時間都是和平
進行，但亦有出現激烈抗爭或暴力衝突。這些很短時間或根本未有事先公布情況下出現的示威活
動可能會持續，故呼籲在香港的美國國民應密切留意本地的新聞資訊，避免前往示威區域，若身
處示威地點附近亦應謹慎行事及保持低調。（ｍｎ）（ｚｚ）

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