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即市新聞

08/08/2019 11:00

【日韓相爭】日本自限制新規後批准首宗對韓高科技原材料出口許可

　　《經濟通通訊社８日專訊》日本內閣官房長官菅義偉表示，日本已經批准一宗對南韓出口部
分高科技原材料的申請，這是日本上月對韓收緊出口限制以來的首次放行。
　　他稱，經濟產業省經過嚴格審查後，確認此項出口申請不存在國家安全方面的疑慮，因此予
以批准。
　　南韓總統文在寅表示，日本對南韓實施嚴格出口限制的做法，是將其工業優勢作為對抗另一
個國家的武器，這將損害日本的國際信譽。
　　他續指，日本的做法破壞對自由貿易秩序及國際分工的信任，即使對日本帶來好處亦將是短
暫的，最終這將是一場沒有贏家的遊戲。（ｍｎ）

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