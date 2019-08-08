《經濟通通訊社８日專訊》美國管理及預算辦公室（ＯＭＢ）就禁止聯邦機構從華為等５間
中國公司購買電訊設備頒布臨時規定，新規將於下周二（１３日）生效。此前華為已入稟法院試
圖阻止禁令。
該臨時規定列出確保美國政府機構不與華為等中國公司展開業務的措施，華府將在一年後遵
守另一項限制性更強的規定，該規定將禁止聯邦機構與任何使用華為或其他被禁公司的產品或服
務的公司合作。
這些限制除針對華為外，還包括中興通訊（００７６３）、海康威視、海能達及大華技術。
（ｍｎ）
08/08/2019 13:05
【華為風波】美國禁止聯邦機構採購華為等中國企業設備下周二生效
《經濟通通訊社８日專訊》美國管理及預算辦公室（ＯＭＢ）就禁止聯邦機構從華為等５間
中國公司購買電訊設備頒布臨時規定，新規將於下周二（１３日）生效。此前華為已入稟法院試
圖阻止禁令。
該臨時規定列出確保美國政府機構不與華為等中國公司展開業務的措施，華府將在一年後遵
守另一項限制性更強的規定，該規定將禁止聯邦機構與任何使用華為或其他被禁公司的產品或服
務的公司合作。
這些限制除針對華為外，還包括中興通訊（００７６３）、海康威視、海能達及大華技術。
（ｍｎ）
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