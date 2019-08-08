《經濟通通訊社８日專訊》南韓產業部官員表示，將推遲將日本從出口白名單中剔出的計劃
，同意就此事進行進一步討論，但沒有詳細說明延後的原因。
此前日本批准對南韓高科技原材料出口的許可申請，這是其７月加強出口管控以來的首次，
不過警告可能考慮將出口管制擴大至三種高科技原材料以外。（ｍｎ）
08/08/2019 14:19
【日韓相爭】南韓推遲將日本剔出貿易白名單
《經濟通通訊社８日專訊》南韓產業部官員表示，將推遲將日本從出口白名單中剔出的計劃
，同意就此事進行進一步討論，但沒有詳細說明延後的原因。
此前日本批准對南韓高科技原材料出口的許可申請，這是其７月加強出口管控以來的首次，
不過警告可能考慮將出口管制擴大至三種高科技原材料以外。（ｍｎ）
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